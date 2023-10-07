РФ збирає сили й націлюється на захоплення великого міста України – експерт

Окупанти РФ роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують бронетехніку до лінії бойових зіткнень.

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Окупанти РФ готують наступ / Колаж: Главред, Фото: mil.ru

На Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти знищили принаймні чотири мости через річку Оскол, розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, ворог намагається зруйнувати логістику українських захисників, готуючись до наступу. Про це він розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

Співрозмовник попередив про те, що окупанти РФ ставлять перед собою мету вийти на лівий берег річки Оскіл і захопити частину Куп'янська Харківської області.

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Військовий експерт пояснив, що окупанти роблять проходи у своїх мінних полях, підтягують бронетехніку до лінії бойових зіткнень. Також з'явилася інформація про те, що РФ намагається атакувати і на Куп'янському, і на Лиманському напрямку.

Він зазначив, що окупанти залучають підрозділи 25-ї армії, а також частини 1-ї гвардійської танкової армії та не виключив, що ворожі атаки на цій ділянці фронту триватимуть і надалі.

"В цілому ситуація, яка зараз спостерігається уздовж всієї лінії бойового зіткнення, характеризується двома факторами: там, де українська армія має ресурси, сили, засоби і можливості, вона атакує. Там, де у нас таких можливостей нНемає, ми ведемо оборонні бої, тому що там атакує або контратакує російська окупаційна армія. Ситуація на полі бою досить динамічна. Її перспективи залежать від ресурсних можливостей українських Сил оборони", - додав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Лимансько-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян. Однак ворогові не вдається просуватися крізь щільну оборону ЗСУ, розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Раніше повідомлялося, що біля Куп'янська українські захисники знищили росіян і взяли полонених. Бійці ДПСУ провели вдалу штурмову операцію та знищили ворожу вогневу позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність у Запорізькій області.

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