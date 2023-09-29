РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна: в ISW з'ясували причину

РФ посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

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Наступ окупантів Росії під Куп'янськом сповільнився - ISW / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр (ілюстративне фото)

Війська країни-окупанта Росії сповільнили свій наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна. Наступальні позиції ворога погіршилися через контрнаступ ЗСУ на півдні. Втім, у Харківській та Луганській областях посилилася робота ворожої авіації. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що контрнаступ сил оборони України на півдні змусив російських окупантів уповільнити свої атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Наступальні можливості росіян, які хотіли відтягнути на цю лінію українські війська від більш критичних ділянок фронту, погіршилися.

На думку аналітиків, кількість наземних атак зменшилася, проте авіація ворога на цій лінії стала працювати все менше. Окупанти завдають ударів по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку та б'ють по правому березі Херсонщини.

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"Російська авіація посилює свою активність у Харківській, Луганській і Херсонській областях і, ймовірно, менш активна в районах Західної Запорізької області, де українські війська ведуть контрнаступальні операції", - підкреслили фахівці.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Окупанти Росії протягом декількох останніх тижнів активізували наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ворог намагався відволікти ЗСУ від контрнаступу в Запорізькій області.

Армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська, говорив на початку вересня керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Також, за його словами, окупанти мали намір просунутися до річки Оскол.

Також Євлаш зазначав, що наступ військ РФ на Куп'янському напрямку сповільнився. Ворожі війська проводять перегрупування.

На Куп'янському напрямку припинилися бої, заявив Ілля Євлаш. Окупанти призупинили атаки після того, як пропустили удар від ЗСУ під Новоєгорівкою.

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