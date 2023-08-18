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Важкі бої за Куп'янськ: Мусієнко розповів, чого насправді хочуть росіяни

Аліна Дембіцька
18 серпня 2023, 03:20
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Як підкреслив Мусієнко, наразі українське командування тримає ситуацію під контролем.
Мусиенко, ВСУ
Мусієнко розповів про бої за Куп'янськ / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, скріншот з відео

Щодня російські окупаційні війська намагаються взяти верх над обороною українських захисників на Куп'янському напрямку. Ці постійні маневри росіян є важливою частиною їхнього ключового задуму, про який в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Основна загроза полягає не в тому, що ворог може прорвати лінію оборони чи навіть тимчасово захопити населені пункти, а у реалізації його ключового задуму. Росіяни прагнуть до того, щоб ми перекинули на Куп'янський напрямок резерви, які нам потрібні для контрнаступу на півдні", - зазначив Мусієнко.

За його словами, мета росіян – затягнути час до осінньо-зимового періоду, коли наступати буде вже важко, і загальмувати або заблокувати наступ ЗСУ на півдні. Як підкреслив Мусієнко, наразі українське командування тримає ситуацію під контролем.

"Також є ризики і для наших угруповань на Донбасі. Окупанти можуть захопити території на північному фланзі Куп'янщини, після чого нависне небезпека над нашими підрозділами в районі Білогорівки, Северська, Соледара и Бахмута. Наразі їм це не вдається", - розповів військовий експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Нещодавно речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Куп’янському напрямку ситуація складна, але контрольована. За його словами, росіяни хотіли б прорватися у район Куп’янська та "повторити хоча б якийсь відголос тієї слави, як під час окупації території Донеччини та Луганщини".

Також Череватий розповів, що ЗСУ посилили підрозділи на Куп'янському напрямку. Українські війська вибудували там грамотну оборону і підтягнули резерви.

Як зазначив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, війська країни-агресорки Росії на Куп'янському напрямку не можуть повноцінно наступати і здійснюють лише локальні атаки. Дії окупантів позбавлені стратегічного сенсу, проте вони, як і раніше, прагнуть захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що окупанти щоденно намагаються прорвати оборону захисників України на різних напрямках, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині. Такі атаки росіяни проводять штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Мусієнка спеціально для Главреда:

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