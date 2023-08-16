РФ намагається захопити Куп’янськ: Сирський повідомив про погіршення ситуації

Біля Куп’янська погіршилася ситуація. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військових штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями.

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Сирський повідомив про погіршення ситуації на Куп’янському напрямку/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Military Media Center

На Куп’янському напрямку ускладнилася обстановка. У зв’язку з цим командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у середу, 16 серпня, працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста.

Разом з командирами на цьому напрямку була прийнята низка важливих рішень. Про це йдеться у заяві Сирського, яка була оприлюднена Медійним майданчиком Сил оборони Military Media Center.

Командувач Сухопутних військ повідомив, що російські окупанти щоденно намагаються прорвати оборону захисників України на різних напрямках, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп’янська на Харківщині. Такі атаки вони проводять штурмовими загонами, які комплектуються переважно в’язнями.

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"За результатами роботи з командирами на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони", – наголосив Сирський.

Також він повідомив, що на Лиманському напрямку ворог здійснює перегруповування і замінює ті частини, які вже втратили боєздатність.

"Наше завдання максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", – зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована, розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ. Російські загарбники намагаються контратакувати, проводити мінування територій, а також часто ведуть обстріли по позиціях захисників України, зокрема і з застосуванням авіації. Українським військовим навіть у таких складних умовах вдається поступово просуватися.

Війна в Україні

У ГУР Міноборони України розповіли, що війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас. Наступальні дії окупантів країни-агресора Росії позбавлені сенсу, Кремль намагається досягти хоча б мінімальних цілей, зазначив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

У середу, 16 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія України звільнила Урожайне від російських окупантів. Вона зазначила, що захисники України закріплюються у звільненому населеному пункті й додала, що наступ українських військових триває. Після цього у ЗСУ показали яскраві кадри звільнення Урожайного.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що є три проблеми, які заважають справедливо закінчити війну. Для швидшого завершення війни потрібно, зокрема, ізолювати керівництво РФ, затягнути санкційний пасок так сильно, щоб Росія не могла виробляти ракети, та збільшити постачання зброї Україні.

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