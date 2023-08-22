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Росія показала кадри нібито захоплення села під Куп'янськом: що кажуть в ОВА

Яна Ставська
22 серпня 2023, 16:59 оновлено 22 серпня, 17:06
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Натомість українські військові показали, чим закінчився черговий штурм росіян села.
Росія показала кадри нібито захоплення села під Куп'янськом: що кажуть в ОВА
Україна підтверджує спроби РФ захопити населений пункт / Колаж Главреда. Фото: Мілітарний, скріншот Радіо Свобода

У Харківській ОВА спростували поширену російськими "воєнкорами" інформацію про нібито захоплення окупантами села Синьківка біля Куп'янська.

Зокрема, в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що у боях на Куп'янському напрямку Сили оборони не втратили жодного населеного пункту.

"Жодного населеного пункту на Харківщині наші збройні сили не втратили. Всі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції", - сказав він.

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Своєю чергою, речниця Харківської ОВА Олена Шаповал в ефірі "Радіо Свобода" уточнила, що село Синьківка, яку у своїх "зведеннях" згадували росіяни, перебуває під контролем ЗСУ.

Більшість місцевих мешканців з села евакуйовано.

"Насправді Синьківка - під контролем ЗСУ. У Синьківці проживає шестеро людей. Дуже добре, що більшість населення все-таки евакуювалися. Тому що лінія фронту проходить дуже близько. Цей населений пункт – під постійними обстрілами. Але ми надаємо гуманітарку і в наближені населені пункти, і в Синьківку в тому числі. Тобто наші органи місцевої влади всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації і районної – всі на місцях. Всі кожного дня працюють забезпечують населення всім необхідним", - пояснила Шаповал.

Що відбувається у Синьківці

Напередодні кремлівські пропагандисти поширили кадри, як вони стверджували, захоплення села Синьківка на Харківщині. Однак незалежні OSINT-аналітики з'ясували, що відзняті кадри не мають з Синьківкою жодного зв'язку, а насправді зроблені у Вороному Луганської області.

Разом з тим 21 серпня український військовий у Telegram-групі Mannerheims son розповів, що на напрямку Вільшана-Синьківка, уздовж дороги, за останні дні окупанти не просунулися. У групі показали ліквідованих російських солдатів, які намагалися провести штурмові дії на цьому напрямку.

Також спроби наступу на цей населений пункт підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Силами оборони відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області", - розповіла Маляр.

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