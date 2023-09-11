Прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полонених

На Куп'янському напрямку бійці прикордонної бригади "Гвардії наступу" знищили спостережний пункт російських окупантів.
Українські захисники ліквідували двох і взяли в полон ще двох російських загарбників. Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.
Повідомляється, що в неділю розвідники штурмової бригади "сталевий кордон" на Куп'янському напрямку виявили ворожий спостережний пункт.
На місце висунулися бійці ДПСУ. В результаті вони зуміли провести вдалу штурмову операцію і знищили ворожу вогневу позицію разом з двома окупантами і в полон взяли ще двох військових РФ.
"Полоненим надали необхідну медичну допомогу і відправили у фільтраційний пункт. Тепер вони поповнять обмінний фонд", - додали в ДПСУ.
Дивіться відео - прикордонники взяли в полон окупантів РФ:
Раніше повідомлялося, що Росія готує штурм на Куп'янському напрямку. ЗСУ відстежують, що у росіян не вистачає кадрів, оскільки "ці штурмові загони формуються навіть з представників тилових підрозділів".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Лимансько-Куп'янському напрямку РФ зосередила понад 100 тисяч росіян. Однак ворогові не вдається просуватися крізь щільну оборону ЗСУ, розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш.
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