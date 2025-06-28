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Росіяни штурмують на новому напрямку і націлилися на захоплення великого міста

Олексій Тесля
28 червня 2025, 21:29
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Тривають активні бойові зіткнення в районі Добропілля, підкреслив Олександр Сирський.
Олександр Сирський
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головне із заяв Сирського:

  • Тривають активні бойові зіткнення і в районі Добропілля
  • Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не домігся

У Донецькій області тривають інтенсивні бойові дії на кількох ділянках фронту, включно з новим напрямком - Добропільським, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Черговий день у зоні бойових дій на позиціях наших бійців у Донецькій області. Наші захисники щодня стримують запеклі штурми противника на Новопавлівському, Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках", - написав він.

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Український воєначальник додав, що нині тривають активні бойові зіткнення і в районі Добропілля, який став новим напрямком наступу російських сил.

Сирський також нагадав, що минулого тижня неподалік від Яблунівки противник здійснив масовану атаку із застосуванням 24 одиниць бронетехніки. Однак українські сили успішно відбили удар, знищивши значну кількість російських солдатів і 20 бронемашин.

"Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не домігся. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї та 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону і просуватися в трьох оперативних напрямках", - зазначив він.

Росіяни штурмують на новому напрямку і націлилися на захоплення великого міста
/ Главред

Головком ЗСУ наголосив, що українська армія потребує посилення за рахунок підготовленого персоналу і чітких управлінських рішень. Він також наголосив на важливості збереження ефективного командування та боєздатності військ в умовах проведення корпусної реформи, в рамках якої певні комплекти підрозділів переходять під керівництво армійських корпусів у секторах.

На завершення він висловив подяку українським військовим за їхню мужність, стійкість і конкретні результати в боротьбі з агресором.

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Раніше Сирський повідомив про те, скільки територій контролюють ЗСУ на Курщині. ЗСУ змогли послабити тиск противника на основних напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успіхи ЗСУ на "найгарячішому" напрямку. Головнокомандувач ЗСУ вивчив ситуацію на фронті і дав нові вказівки.

Як писав раніше Главред з посиланням на ОСУВ "Хортиця", РФ проривається в небезпечній точці. Росіяни використовують чисельну перевагу, проте ЗСУ чинять запеклий опір.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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