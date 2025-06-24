Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кількість жертв через обстріл Дніпра росте: під удар потрапило 10 дитячих садків

Даяна Швець
24 червня 2025, 13:31
572
Внаслідок балістичної ракетної атаки росіян у Дніпрі зафіксовані масштабні руйнування.
Днепр, удар по Днепру
РФ вдарила по Дніпру балістикою / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОДА

Про що мова:

  • Ракетна атака росіян спричинила значні руйнування в Дніпрі
  • Постраждали дитячі садки, школи, лікарні та інша інфраструктура

Внаслідок російської ракетної атаки у Дніпрі є значні руйнування. Після балістичної атаки під удар потрапили дитячий садок, школа та дитяча лікарня. Як розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, у Дніпрі, за інформацією на зараз, 1 загиблий і понад 20 постраждалих.

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини", - написав Лисак.

відео дня
Кількість жертв через обстріл Дніпра росте: під удар потрапило 10 дитячих садків
Ось, як виглядає пошкоджений садочок / фото: тг-канал Главред

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи.

"Також постраждали три закладу позашкілля та управління соцзахисту. 8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка", - написав він у Telegram.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюються, а всі необхідні служби працюють на місці.

  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА
  • Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки
    Ворожий обстріл Дніпра 24 червня - наслідки фото: Дніпропетровська ОДА

Дивіться останні подробиці першими:

Удар по Дніпру 24 червня - що відомо

Як писав Главред, уранці 24 червня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. На жаль, внаслідок терористичного удару російської окупаційної армії по Дніпропетровщині пошкоджено потяг №52 Одеса – Запоріжжя.

Згодом з'явилися нові подробиці ракетного удару РФ по Дніпру. Пошкоджень також зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та пасажирський поїзд, повідомив Сергій Лисак.

Більше важливих новин:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська ПВО Днепропетровщина Дніпропетровська область Борис Філатов новини України війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зупинить війну лише у 2 випадках: Загородній описав обидва варіанти

РФ зупинить війну лише у 2 випадках: Загородній описав обидва варіанти

14:50Україна
ППО України серйозно посилять: Києву виділяють великий пакет військової допомоги

ППО України серйозно посилять: Києву виділяють великий пакет військової допомоги

14:40Україна
Частина областей – з дощами, частина – з +31: де в Україні різко зміниться погода

Частина областей – з дощами, частина – з +31: де в Україні різко зміниться погода

14:05Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Як раніше називали горілку: несподівана відповідь просто вразить наповал

Як раніше називали горілку: несподівана відповідь просто вразить наповал

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

Фатальний Молодик 25 червня: яким знакам зодіаку дуже пощастить

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

"Алла Борисівна знімає. Особисто": Галкін перестав приховувати, де перебуває зараз

Останні новини

14:53

"По Москві теж вдаримо": чим небезпечна для росіян нова українська ракета "Сапсан"

14:50

РФ зупинить війну лише у 2 випадках: Загородній описав обидва варіанти

14:40

ППО України серйозно посилять: Києву виділяють великий пакет військової допомоги

14:35

Як одягнутись на випадок початку Третьої світової: що відомо про новий тренд

14:31

"На перукаря не вистачило": невпізнанна Клара Новікова вийшла у світ із келихомВідео

Загородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятуєЗагородній: США рубають щупальця Росії – Іран і Білорусь, зростання цін на нафту РФ не врятує
14:18

Без знання грозить в штраф у 2 тис грн: з'явився дивний знак з номером 1010-70

14:05

Частина областей – з дощами, частина – з +31: де в Україні різко зміниться погода

13:56

Місячний календар на липень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:53

Чи можливий компроміс із Путіним: важлива заява Зеленського щодо переговорів

Реклама
13:51

Порошенко задекларував мільйонний подарунок дітям, відпочиваючи у Туреччині під час атак на Україну — журналісти

13:31

Кількість жертв через обстріл Дніпра росте: під удар потрапило 10 дитячих садківФото

13:06

Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ - перші деталі

13:00

Офер Керцнер — бізнесмен, девелопер, міжнародний інвестор досьє

12:59

Це було нормою: чому жінкам раніше забороняли носити штани

12:40

Про ванну і коридор можна забути: чому правило "двох стін" більше не діє

12:37

Членство України в НАТО зараз неможливе, хоча й взаємовигідне - Зеленський

12:35

"Усюди загиблі та постраждалі": подробиці ракетного удару РФ по ДніпруФотоВідео

12:12

"Мене страшенно лякали": Леся Нікітюк показала, який вигляд має через тиждень після пологів

12:02

Найбагатші діти світу: приголомшливі суми дітей Бейонсе та Королівської родиниВідео

12:02

Зеленський анонсував зустріч із Трампом і назвав імовірні терміни

Реклама
11:50

Чим відрізняються 2 хлопчики: треба мати "зір орла", щоб розгадати загадку за 16 секунд

11:47

Посівний календар на липень 2025: що ще можна посадити

11:35

"Борщова битва": чи справді борщ — українська страва

11:24

Росія визначили нові цілі для ударів по Україні: 5 міст в небезпеці

11:20

Українцям нададуть знижку 25% на комуналку: хто має право і як оформити

11:18

РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

11:16

У Дніпрі пролунали вибухи, вибухова хвиля зачепила поїзд: є постраждаліВідео

11:09

Гороскоп Таро на завтра 25 червня: Ракам - надія, Рибам - подумати про себе

10:52

Івана Купала 2025: коли за старим і новим стилем

10:36

Коли РФ нападе на НАТО: Зеленський сказав, скільки часу залишилося на підготовку

10:36

Китайський гороскоп на завтра 25 червня: Змії - задоволення, Кролику - порада

10:26

"Зграя хижаків": експерт назвав основу міжнародної "коаліції зла"

09:56

Борги за газ нізвідки: чому українцям нараховують більше, ніж спожито

09:48

Армія РФ майже повністю захопила Луганщину: боєць ЗСУ розкрив деталі

09:44

Як ще називалась Україна та скільки назв у неї було - що приховали історики СРСРВідео

09:11

Контрнаступ ЗСУ: розкрито головну умову та ймовірний сценарій

09:11

У США зробили гучну заяву про ядерну програму Ірану

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Трамп здатний тільки до хаосу і метань на тлі переможних фанфарПогляд

08:09

ЗСУ просунулися в Сумській області, у РФ успіх на чотирьох напрямках – ISW

Реклама
07:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 червня (оновлюється)

07:52

Трамп заявив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: яку роль зіграв Катар

07:06

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитинаВідео

06:15

Влупить із 6-бальною потужністю: країну накриває нова магнітна буря

06:10

Як Трамп і Путін влаштували бедлам у світі?Погляд

05:54

Гороскоп на завтра 25 червня: Терезам - мінливий настрій, Скорпіонам - підступ

05:25

Як сказати "анютины глазки" і "одуванчик" українською: вчителька дала відповідьВідео

05:01

За секунду чоловік втратив найрідніших: у Києві РФ вбила дружину та маленьку донькуФотоВідео

04:55

"Вирішити питання з Україною": тривожний прогноз щодо тіньової угоди США з РФ

04:45

Литимуть грозові дощі з сильним вітром: коли в Україну прийде потепління

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти