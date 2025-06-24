Кількість жертв через обстріл Дніпра росте: під удар потрапило 10 дитячих садків

Внаслідок балістичної ракетної атаки росіян у Дніпрі зафіксовані масштабні руйнування.

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РФ вдарила по Дніпру балістикою / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОДА

Про що мова:

Ракетна атака росіян спричинила значні руйнування в Дніпрі

Постраждали дитячі садки, школи, лікарні та інша інфраструктура

Внаслідок російської ракетної атаки у Дніпрі є значні руйнування. Після балістичної атаки під удар потрапили дитячий садок, школа та дитяча лікарня. Як розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram, у Дніпрі, за інформацією на зараз, 1 загиблий і понад 20 постраждалих.

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини", - написав Лисак. відео дня

Ось, як виглядає пошкоджений садочок / фото: тг-канал Главред

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що постраждали будівлі 19 шкіл, 10 дитячих садочків, ПТУ, музикальної школи.

"Також постраждали три закладу позашкілля та управління соцзахисту. 8 медичних закладів: лікарня, амбулаторії, стоматологічна поліклініка", - написав він у Telegram.

Наслідки руйнувань в житловому секторі уточнюються, а всі необхідні служби працюють на місці.

Дивіться останні подробиці першими:

Удар по Дніпру 24 червня - що відомо

Як писав Главред, уранці 24 червня в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. На жаль, внаслідок терористичного удару російської окупаційної армії по Дніпропетровщині пошкоджено потяг №52 Одеса – Запоріжжя.

Згодом з'явилися нові подробиці ракетного удару РФ по Дніпру. Пошкоджень також зазнали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля та пасажирський поїзд, повідомив Сергій Лисак.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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