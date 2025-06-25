Припинення вогню в Україні: в Путіна заговорили про мирний меморандум

Наразі завершується виконання всіх гуманітарних домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів.

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Чому Росія не веде діалог про мир / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Обмін думками щодо проектів меморандумів про припинення вогню між Росією та Україною не відбувається

Україна не сприймає "меморандум" РФ про припинення вогню, оскільки вважає його ультиматумом

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наразі перемовини між Україною та Росією щодо проєктів меморандумів про припинення вогню не ведуться. Його заяву передають російські ЗМІ.

"Наразі завершується виконання всіх домовленостей гуманітарного характеру, які були досягнуті під час другого раунду (переговорів - ред). Після цього настане черга визначитися з датами їх продовження", - сказав Пєсков у коментарі журналістам. відео дня

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше прокоментував російський документ, наголосивши, що він не є серйозною пропозицією миру, а має ознаки тиску.

"Це ультиматум, і його не будуть сприймати ні українська сторона, ні будь-хто інший всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто цей меморандум - непорозуміння", – заявив глава держави під час розмови з журналістами.

Результати переговорів в СА / Інфографіка: Главред

Таким чином, ситуація, на жаль, поки що виглядає так, що поки сторони не ведуть активних перемовин щодо припинення бойових дій, адже позиції Києва й Москви виглядають діаметрально протилежними.

Меморандуми про мир РФ та України - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 2 червня з'явився повний текст "мирного меморандуму" РФ. РФ хоче виведення українських військових із 4-х областей, хоче нейтрального статусу України та вимагає надання статусу офіційної російській мові.

Політолог Володимир Фесенко розказав, чим завершиться битва меморандумів України та Росії. За його словами, справжні переговори стануть можливими лише тоді, коли Кремль зрозуміє безперспективність продовження війни, а Україна, за підтримки своїх союзників, зможе зміцнити свої позиції на фронті.

Своєю чергою колишній російський дипломат Бондарєв розповів про реальний план РФ. Він зазначив, що переговори в Стамбулі не приведуть до миру, адже Путін вважає, що в нього на руках усі козирі.

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