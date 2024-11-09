РФ скинула авіабомби на Куп'янськ: є загиблі, поранені та багато руйнувань

Унаслідок цього пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення.

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РФ вдарила по Харківській області / t.me/prokuratura_kharkiv

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Унаслідок удару загинули двоє жителів, є поранений

РФ атакувала УАБ-1500

Російські війська близько 11:00 вдарили по Куп'янську Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

За попередніми даними, ворог вдарив УАБ-1500, загинуло двоє мирних жителів, одного поранено, повідомила прес-служба облпрокуратури.

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У результаті пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарські приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

"Поранення отримав 61-річний чоловік. Унаслідок обстрілу на двох перехожих - чоловіка та жінку - впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їхні тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються", - ідеться в повідомленні облпрокуратури в суботу.

/ Інфографіка: Главред

Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

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Як писав Главред, російські окупанти завдалимасованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області. Ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Нагадаємо, російські війська запустили 71 ударний безпілотник і керовану авіаційну ракету по території України. Сили ППО збили 39 ворожих дронів.

Як повідомляв Главред, у Дніпровському районі Дніпропетровщини прогримів потужний вибух унаслідок ракетного удару російських окупантів. Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей - 8 і 15 років.

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