Окупанти запустили по Україні 71 'Шахед': пошкоджені будинки в 4 областях

Вдалося збити 39 ворожих дронів, 5 дронів повернулись у країну-агресорку Росію. Сили ППО продовжують працювати.

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Окупанти запустили по Україні 71 "Шахед"/ колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, depositphotos.com/ua

Російські загарбники у ніч 2 листопада запустили по Україні 71 ударний безпілотник, а також керовану авіаційну ракету.

Станом на 11:00 вдалося збити 39 ворожих дронів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 02 листопада 2024 року (із 19:00 1 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – рф. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 21 безпілотник було локаційно втрачено, 5 дронів повернулись у країну-агресорку Росію.

Також в Повітряних силах наголосили, що триває робота зі збивання ворожих безпілотників.

"За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині", – зазначили в Повітряних силах.

Удар по Україні 2 листопада/ Повітряні сили ЗСУ

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні дронами і ракетами – останні новини

Як Главред повідомляв раніше, РФ масовано вдарила по Києву дронами вранці 2 листопада. Через удар дроном були частково зруйновані 15 і 16 поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння. Як стало відомо, уламки дронів впали у 6 районах, є руйнування. Зокрема, спалахнула пожежа внаслідок влучання уламків дрона в офісне приміщення у Шевченківському районі столиці.

У ніч на 1 листопада РФ запустила по Україні ракети і 48 дронів. Були постраждалі та руйнування у кількох областях. В одній з областей рятувальники діставали людей з палаючого будинку.

1 листопада РФ вдарила ракетами по житлових будинках у Харкові. Був зафіксований приліт у житловий приватний будинок, також пошкоджено багатоповерхові будинки, повідомив Олег Синєгубов.

Також, як повідомляв Главред, 1 листопада РФ влупила двома ракетами по поліцейських у Харкові. Внаслідок ракетної атаки загинув полковник, багато поліцейських поранені.

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