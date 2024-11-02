РФ вдарила по Дніпропетровщині: серед поранених - діти

Внаслідок атаки російських окупантів у Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктуру, розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

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Окупанти атакували Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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РФ атакувала балістикою Дніпропетровську область

Внаслідок удару 5 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей

Пошкоджено інфраструктуру

У суботу, 2 листопада, у Дніпровському районі пролунав потужний вибух. Російські окупанти завдали ракетного удару по території області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"У Дніпровському районі пролунав вибух", - написав він.

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Перед цим Повітряні сили України попереджали про загрозу використання балістичного озброєння росіянами зі східного напрямку.

Лисак уточнив, що через ворожу атаку пошкоджень зазнала інфраструктура. За попередніми даними, поранені п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що постраждалим дітям - 8 і 15 років. Росіяни пошкодили критичну інфраструктуру.

Балістика з Ірану / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Атака РФ по Україні 2 листопада - що відомо

Нагадаємо, у суботу, 2 листопада, російські окупанти атакували Київ дронами. За даними Київської міської військової адміністрації, уламки дронів впали у шести районах Києва: Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. В результаті атаки пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілів.

Також Повітряні сили повідомили, що російські війська запустили 71 ударний безпілотник та керовану авіаційну ракету по Україні. Збити вдалося 39 ворожих дронів.

Як повідомляв Главред, через російську атаку дронами пошкоджень зазнали електромережі. Атака тривала понад 8 годин, без електрики залишилися 1860 абонентів.

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