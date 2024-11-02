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Росія може припинити щоденні атаки "Шахедами" по Україні: що для цього потрібно

Юрій Берендій
2 листопада 2024, 12:27
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Масовані удари "Шахедами" по території України можуть припинитись за умови знищення інфраструктури з їх виробництва і зберігання, зазначив президент.
Росія може припинити щоденні атаки 'Шахедами' по Україні: що для цього потрібно
Щоденні атаки "Шахедами" можуть зупинитись лише за 1 умови / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Про що сказав Зеленський:

  • 2 листопада Росія завдала масштабного удару по Україні
  • Потрібно знищувати всю інфраструктуру із виробництва і зберігання "Шахедів"

Російські окупанти можуть припинити завдавати щоденні удари по території України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед". Для цього потрібно знищувати інфраструктуру з їх виробництва та бази зберігання дронів на території Росії. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, постійні терористичні обстріли українських міст свідчать про недостатній тиск на Росію та її союзників.

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"Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва", - написав він.

Удари також були зафіксовані на Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Зеленський висловив вдячність українським силам ППО, які щоночі збивають "шахеди", що майже щоденно загрожують українським містам. Ці ударні дрони, надані Росії Іраном, стали одним із головних засобів російського терору проти України.

Зеленський наголосив, що необхідно посилити тиск на здатність Росії виробляти таку зброю.

"Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - резюмував президент України.

Крім того, голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що дипломатичний та економічний тиск на Росію з боку західних партнерів недостатній для того, щоб зупинити щоденні удари дронами по Україні.

"Маємо знищувати виробництва і бази зберігання шахедів. Економічний та дипломатичний тиск наших партнерів на РФ недостатній для того, щоб припинити цей щоденний терор в інші способи", - написав він у Telegram.

Росія може припинити щоденні атаки 'Шахедами' по Україні: що для цього потрібно
Що відомо про ударний БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 листопада російські окупанти атакували Київ дронами "Шахед". Унаслідок удару по Святошинському району частково зруйновано 15-й і 16-й поверхи багатоповерхівки, сталося загоряння. За інформацією ДСНС України, рятувальники проводять евакуацію мешканців будинку.

Того ж ранку російські сили повторно вдарили по Києву дронами: уламки одного з них влучили в офісну будівлю в Шевченківському районі, повідомив мер міста Віталій Кличко. На місці події працюють екстрені служби.

Увечері 1 листопада російські військові також атакували Суми за допомогою дронів "Шахед". Один із них влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Ковпаківському районі міста, внаслідок чого щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

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