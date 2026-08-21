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Росія розмістила шість установок біля кордону: ISW розповів про нову зброю КНДР

Віталій Кірсанов
21 серпня 2026, 10:53
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Одним із головних недоліків північнокорейських ракет залишається їхня порівняно невисока точність.
ISW розповів про нову зброю КНДР
ISW розповів про нову зброю КНДР / колаж: Главред, фото: KCTV, KPA_bot

Коротко:

  • Північна Корея передала Росії близько 50 балістичних ракет
  • Особливу увагу експерти звертають на KN-30

Росія продовжує розширювати можливості для нанесення ударів по Україні з використанням північнокорейських балістичних ракет. За даними української військової розвідки, до липня 2026 року Москва отримала близько 50 ракет KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

20 серпня Головне управління розвідки України повідомило, що Північна Корея передала Росії близько 50 балістичних ракет зазначених типів.

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Особливу увагу експерти звертають на KN-30, яку також називають Hwansong-11C. Це модернізована версія KN-23, здатна, згідно з наявними даними, нести боєголовку масою до 2500 кг.

При цьому підтверджень того, що російські війська вже використовували KN-30 для ударів по Україні, поки що немає. Одночасно Росія розпочала розгортання у Воронезькій області шести пускових установок для північнокорейських ракет. У сукупності вони потенційно здатні забезпечити запуск до 120 ракет.

З території Воронезької області північнокорейські балістичні ракети теоретично можуть досягати Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Військовий експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що наявність певної кількості пускових установок не означає їх одночасного застосування під час одного масованого удару. За його словами, Росія має приблизно 160 установок "Іскандер", кожна з яких здатна запускати по дві ракети, однак на практиці під час однієї атаки використовується значно менша кількість.

При цьому одним із головних недоліків північнокорейських ракет залишається їхня порівняно невисока точність. Російські "Іскандер-М" здатні вражати цілі з відхиленням приблизно на 5–20 метрів. KN-23, навпаки, за наявними даними, нерідко відхиляються від заданої цілі на сотні метрів і навіть кілометри.

Разом з тим північнокорейські ракети мають значну руйнівну силу. Їхні боєголовки можуть мати більшу масу порівняно зі стандартними боєголовками російських "Іскандер-М". Це може призводити до утворення більших кратерів і створювати потужнішу ударну хвилю.

Таким чином, поставки з КНДР дають Росії змогу поповнювати запаси балістичних засобів ураження та розширювати потенційні можливості для ударів по Україні. Однак ефективність частини північнокорейських ракет може знижуватися через їхню недостатню точність.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C
Північнокорейська ракета KN-30 – Hwansong-11C / Инфографика: Главред

Північнокорейські ракети - новини за темою

Нагадаємо, ГУР повідомило про розміщення північнокорейського ракетного підрозділу у Воронезькій області. За даними розвідки, до складу підрозділу можуть увійти близько 90 військовослужбовців, приблизно 120 ракет та шість пускових установок.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський повідомив про перше застосування північнокорейської ракети KN-23 під час удару поблизу Кривого Рогу. У результаті удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а друга ракета розірвалася в полі приблизно за 3,5 кілометра від місця влучання першої.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скибицький заявив, що особливу загрозу становлять балістичні ракети KN-23, які Росія отримує від Північної Кореї.

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Про ракету: KN-30

KN-30 - балістична ракета малої дальності виробництва Північної Кореї (КНДР).

"KN-30" - це її західне кодифіковане позначення, тоді як оригінальна північнокорейська назва ракети - Hwasong-11C (або Hwasong-11Da).

KN-30 - твердопаливна балістична ракета, що запускається з мобільних колісних пускових установок.

Вона є збільшеною модифікацією в сімействі ракет Hwasong-11 (до якого також належать відомі KN-23 і KN-24).

Під час перших відомих випробувань 25 березня 2021 року ракета продемонструвала дальність не менше 600 кілометрів.

Згідно з офіційними заявами Пхеньяна, ракета здатна нести масивну боєголовку вагою до 2,5 тонн, хоча ці дані поки що викликають дискусії серед військових аналітиків.

Вперше цю ракету відкрито продемонстрували на військовому параді в КНДР у січні 2021 року.

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