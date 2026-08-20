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Росія отримала новий тип балістичних ракет із КНДР: що відомо про KN-30

Віталій Кірсанов
20 серпня 2026, 18:55
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Вперше KN-30 було публічно продемонстровано 14 січня 2021 року під час військового параду в Пхеньяні.
Росія отримала новий тип балістичних ракет із КНДР
Росія отримала новий тип балістичних ракет із КНДР / колаж: Главред, фото: KCTV, defence-ua.com

Коротко:

  • Раніше війська РФ застосовували північнокорейські ракети KN-23 і KN-24
  • Нещодавно КНДР передала Росії новий тип балістичних ракет KN-30

Росія отримала від Північної Кореї ще один тип балістичних ракет, які потенційно можуть використовуватися для ударів по території України. Йдеться про ракети KN-30, які раніше не згадувалися в повідомленнях про їхнє застосування російськими військами.

Як пише "Українська правда" з посиланням на відповідь Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на липень у розпорядженні Росії перебувало близько 50 аеробалістичних ракет "Кінжал" і приблизно така ж кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23, KN-24 та KN-30.

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Військовий портал "Мілітарний" зазначає , що раніше не повідомлялося ні про передачу Росії, ні про використання KN-30 у війні проти України. Досі російські війська застосовували північнокорейські ракети KN-23 та KN-24.

За даними видання, KN-30 - західна назва північнокорейської балістичної ракети Hwasong-11C, також відомої як Hwasong-11Da. Вона є збільшеною версією ракет сімейства Hwasong-11 і належить до класу балістичних ракет малої дальності.

Ракета оснащена твердопаливним двигуном і запускається з мобільної наземної пускової установки. Перший відомий випробувальний запуск Hwasong-11C відбувся 25 березня 2021 року. Тоді ракета подолала відстань не менше 600 кілометрів.

У КНДР також заявляли, що ракета здатна нести боєголовку масою до 2,5 тонни. Однак ці характеристики поки що не отримали незалежного підтвердження.

Вперше KN-30 публічно продемонстрували 14 січня 2021 року під час військового параду в Пхеньяні.

Росія отримала новий тип балістичних ракет із КНДР: що відомо про KN-30
Інфографіка: Главред

Чому РФ почала використовувати ракети з КНДР - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив активізацію використання Росією північнокорейських ракет KN-23 скороченням власного виробництва балістичних ракет після українських ударів по російському військово-промисловому комплексу. За його словами, раніше РФ могла виробляти близько 60 балістичних ракет на місяць, однак після ударів цей показник знизився.

Він пояснив, що раніше Росія могла використовувати десятки балістичних ракет під час одного удару, але для цього їй довелося задіяти стратегічний запас, який, за оцінкою Коваленка, становив близько 200–300 ракет і створювався на випадок потенційної війни з НАТО.

"Вони вже зазіхнули на стратегічний запас і не хочуть використовувати виключно російські ракети. Тому змушені використовувати KN-23", - підкреслив голова ЦПД в ефірі 24 каналу.

Північнокорейські ракети - новини за темою

Нагадаємо, ГУР повідомило про розміщення північнокорейського ракетного підрозділу у Воронезькій області. За даними розвідки, до складу підрозділу можуть увійти близько 90 військовослужбовців, приблизно 120 ракет і шість пускових установок.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський повідомив про перше застосування північнокорейської ракети KN-23 під час удару поблизу Кривого Рогу. У результаті удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а друга ракета розірвалася в полі приблизно за 3,5 кілометра від місця влучання першої.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скибицький заявив, що особливу загрозу становлять балістичні ракети KN-23, які Росія отримує від Північної Кореї.

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Про ракету: KN-30

KN-30 - балістична ракета малої дальності виробництва Північної Кореї (КНДР).

"KN-30" - це її західне кодифіковане позначення, тоді як оригінальна північнокорейська назва ракети - Hwasong-11C (або Hwasong-11Da).

KN-30 - твердопаливна балістична ракета, що запускається з мобільних колісних пускових установок.

Вона є збільшеною модифікацією у сімействі ракет Hwasong-11 (до якого також належать відомі KN-23 та KN-24).

Під час перших відомих випробувань 25 березня 2021 року ракета продемонструвала дальність не менше 600 кілометрів.

Згідно з офіційними заявами Пхеньяну, ракета здатна нести масивну боєголовку вагою до 2,5 тонн, хоча ці дані поки що викликають дискусії серед військових аналітиків.

Вперше цю ракету відкрито продемонстрували на військовому параді в КНДР у січні 2021 року.

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