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РФ намагалася атакувати острів Зміїний, але промахнулася: бомби впали у море

14 липня 2022, 07:07

13 липня кілька ворожих винищувачів Су-27 намагалися здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море біля острова.

Острів Зміїний
Острів Зміїний атакували два ворожих винищувача Су-27 / Фото УНІАН

У середу, 13 липня, російські окупанти намагалися атакувати острів Зміїний. Однак не змогли влучити у ціль. Про це повідомили у зведенні Оперативного командування Південь у Facebook.

Як зазначається, атакувати острів намагалися два ворожих винищувача Су-27.

"Також парою винищувачів Су-27 ворог намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що армія РФ активізувала повітряну розвідку і нанесення авіаційних ударів.

Вранці та вдень пара ворожих вертольотів Ка-52 завдала трьох ударів по позиціях українських військових в Херсонській області. Обійшлося без втрат.

Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" та стверджували, що "завдання виконано".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив дані про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України острів Зміїний
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