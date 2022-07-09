"Прошили" борт: до Севастополя доставили підбитий ЗСУ біля Зміїного катер РФ

Підбитий катер Юнармеец Балтики / t.me/Bratchuk_Sergey

В окупований РФ Севастополь у Криму доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер, який отримав пошкодження в ході бойових дій біля острова Зміїний.

"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики", - написав спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram-каналі.

Він зазначив, що катер проекту "Раптор" отримав пошкодження під час бойових дій біля острова Зміїний.

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Раніше повідомлялося, що у зміїного ЗСУ вдарили по катеру з Балтійського флоту під назвою "Юнармієць Балтики".

На початок війни у складі Чорноморського флоту рф було сім таких катерів. Ймовірно, через це довелося перекидати їх з Балтики.

Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили у Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.

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