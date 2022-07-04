РФ вибили зі зміїного за допомогою американських HIMARS: у Зеленського розкрили деталі

РСЗВ HIMARS / shephardmedia.com

В Офісі президента прокоментували застосування Збройними силами України проти російських окупантів американських реактивних систем залпового вогню на колісному шасі HIMARS.

Як написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк, за допомогою американських РСЗВ вже знищені російські склади і командні пункти.

Представник ОП також звернув увагу на те, що за допомогою HIMARS був звільнений острів Зміїний від російської окупації.

"HIMARS вже довели: американська зброя на голову вище за все, що має Росія", — додав Подоляк.

Ситуація на зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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