РФ намагається захопити останній населений пункт на Луганщині: яка там ситуація

Окупанти штурмують Білогорівку з 2 причин.

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Наступ РФ на Білогорівку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти, попри втрати у техніці та живій силі, не полишають спроб штурмувати Білогорівку. Нині селище на Луганщині перебуває під постійними ворожими обстрілами. Про це розповів начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Максим Антонов в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що окупанти штурмують Білогорівку з 2 причин.

Зазначається, що кілька днів тому окупанти намагалися проводити штурмові дії піхотою біля Білогорівки, але без залучення бойової техніки. Українські захисники успішно відбили штурм, а противнику довелося відступати.

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Після невдалого штурму російська армія вдалася до регулярних артилерійських обстрілів, скидів з БпЛА та ураження FPV-дронами. Ворог вже давно намагається захопити селище на Луганщині, й кидає для цього усю можливу живу силу.

Як пояснив Антонов, Білогорівка має важливе стратегічне значення. Так, якщо окупантам вдасться захопити Білогорівку, то їм будуть доступні можливості до захоплення населеного пункту Сіверськ. Але також окупанти активно штурмують Білогорівку, бо це останній населений пункт на Луганщині, який перебуває під контролем ЗСУ.

"Це останній пункт, який лишився в Луганській області. Це дуже сильно впливає на активність з боку ворога", – наголосив він.

Що відомо про Білогорівку? Білогорівка — селище в Україні, у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області. Селище було окуповано росіянами, але звільнено ЗСУ 19 вересня 2022 року. Поруч з селищем розташований крейдяний кар'єр, у якому з 1952 по 2010 добували крейду для Лисичанського содового заводу, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, представниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що окупаційні війська агресора Росії знизили кількість штурмів у районі Часового Яру. Проте ворог посилюється, і, найімовірніше, відновить атаки, щоб спробувати пробити оборону міста.

В оперативно-тактичній групі "Харків" повідомили, що російські загарбники на стику Харківської та Білгородської областей намагаються знайти вигідну ділянку для переміщення своїх позицій. У районі Глибокого ворог готується до українських штурмів, а у Вовчанську намагається відновити сили.

Крім того, ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На східному напрямку росіяни використовують надзвичайно велику кількість резервів, боєприпасів і озброєння.

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