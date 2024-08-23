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ЗСУ пішли вперед на Луганщині: "покришили" сотні росіян і захопили позиції РФ

Олексій Тесля
23 серпня 2024, 06:16
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Взято під контроль батальйонний район оборони РФ, а також опорні пункти окупантів.
ЗСУ, війна
Українські захисники просунулися на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Сили Оборони України досягли успіху в Луганській області в районі населеного пункту Нововодяне.

Про це йдеться в повідомленні ресурсу DeepState у Telegram. Також публікуються оновлені карти районів бойових дій.

"Сили оборони України досягнули успіху біля Нововодяного", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, також зазначено, що армія країни-окупанта РФ просунулася біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку і Птичому.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Подробиці просування ЗСУ на Донбасі

Як уточнили в DeepState, у Луганській області підрозділи Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ провели контратаку біля Нововодяного.

"Нарешті хороші новини з Луганщини. З 12 по 15 серпня 3 ОШБр взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти. Росіяни втратили близько трьохсот осіб у живій силі та частину техніки", - йдеться в повідомленні.

При цьому також наводиться коментар командира 3 ОШБр ЗСУ Андрія Білецького.

"Головне завдання операції було збити наступальний потенціал 20 армії РФ. На цю хвилину це завдання виконано. Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на ворога, який переважав, і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і насамперед штурмовики", - додав Білецький.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше у ЗСУ розкрили деталі наступу на Харківщині. Українські штурмові групи на бронетехніці атакують ворожі позиції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ зробили заяву про ударний "кулак" РФ на Луганщині. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, керівництво в курсі ситуації і вживає заходів у відповідь, розповів представник ОСГВ "Хортиця".

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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