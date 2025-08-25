Рус
Читати російською
РФ намагається зірвати підготовку України до зими: Зеленський зробив заяву

Альона Вороніна
25 серпня 2025, 14:53
Президент України наголосив, що окупанти навмисно б’ють по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись зірвати підготовку до опалювального сезону.
Коротко:

  • Російські окупанти намагаються зірвати підготовку України до зими
  • Для цього загарбники б’ють по українській енергетичній інфраструктурі

Країна-агресорка Росія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, намагаючись зірвати підготовку до опалювального сезону.

Такі удари наносять шкоду як генерації електрики, так і видобутку природного газу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя", – сказав Зеленський.

Також глава Української держави зазначив, що завдяки співпраці України з Норвегією минулого року не менше ніж мільйон українських сімей "були з теплом".

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу. І дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", – зазначив Зеленський.

Удари РФ по Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 серпня було близько 10 "прильотів", горіли будинки – РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині. Ворог вдарив безпілотниками по території Сумської та Роменської громад.

Також стало відомо, коли чекати ракетного удару – РФ запускає "Калібри" по Україні майже за розкладом. Якщо хоча б одна з ракет долітає – це серйозно.

Нагадаємо, РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні. Масштабні удари РФ по Україні відбуваються в середньому кожні 8 днів.

