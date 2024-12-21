РФ намагається проломити оборону ЗСУ: у Генштабі назвали 'найгарячіші' напрямки

На фронті кількість бойових зіткнень зросла, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Сили оборони півдня України

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Кількість бойових зіткнень зросла до 110

Найбільше окупанти атакують на двох напрямках

Станом на цей час на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 110, найбільше окупанти атакують на Времівському напрямку та в Курській області.

Як ідеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті, на Куп'янському напрямку російські окупанти один раз атакували Сили оборони в районі Петропавлівки, отримали відсіч.

відео дня

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Дев'ять боїв ще тривають. Ворог завдав авіаударів по Іванівці та Ямполівці КАБами, некерованими ракетами вдарив по населеному пункту Надія. Українські воїни непохитно тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки на Сіверському напрямку. Від початку доби тут відбулося два марних штурми противника. П'ять керованих авіабомб ворог скинув на Сіверськ.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами по Марковому, Костянтинівці та Часовому Яру. Українські захисники відбивають дві ворожі атаки в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Торецьк і Дружба. Ворог активно застосовує авіацію. По Романівці та Катеринівці завдав ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, вісім боєзіткнень — ще тривають. Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Сухий Яр, Удачне та Звірове опинились під ударами російських авіабомб.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала дев'ять разів поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Сім спроб окупантів просунутися вперед уже відбито.

На Времівському напрямку відбулося 26 ворожих атак неподалік Успенівки, Бурштинового, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Відрадного. Найбільш активний ворог у районі Костянтинопільського, де відбулося 14 бойових зіткнень. Три бої ще тривають. Агресор завдав авіаудару по Темирівці, скинувши КАБ.

Від початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни 46 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

У Курській області українські захисники відбивають 19 атак противника, загалом за сьогодні загарбник здійснив 32 штурми позицій наших військ.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ штурмує Часів Яр. Російські окупанти продовжують наступати й атакувати позиції Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти намагаються оточити Часів Яр із флангів. Деякі позиції в місті не контролює жодна зі сторін.

Як повідомляв Главред, у ЗСУ заявили про критичну ситуацію під Часовим Яром. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безперервно в лоб і намагаються обійти його з флангів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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