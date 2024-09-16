Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що зараз в ЗСУ немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області.

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Експерт заявив про відхід ЗСУ із Курської області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що правильним рішенням було б зняти український прапор над містом Суджа і вийти ЗСУ з Курської області непереможними.

"Якщо Генеральний штаб припускає, що в Курській області військових РФ більше, ніж ЗСУ, і що нам триматися, наприклад, максимум дві доби, то правильним рішенням було б із високо піднятою головою, в спокійному темпі, зняти український прапор над містом Суджа, і на фотокамери вийти з Курської області непереможними. Таким чином ми виб’ємо з-під ніг росіян велику базу для маніпуляції, що вони нас вибили. Насправді ж, ніхто нас не вибивав, ми самі б вийшли, зберегли життя, здоров’я людей, техніку, наші ресурси, і навпаки показали слабкість росіян", - зазначив він для "Еспресо".

Ступак зауважив, що зараз в ЗСУ немає такого темпу просування, як в перші дні операції у Курській області. Навпаки, є просування росіян біля населеного пункту Снагость.

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"Давайте одразу відкинемо зрадофільство. Є певна категорія громадян, які хочуть отримувати тільки позитивні новини. Якщо немає позитивних новин, то все, це агенти ФСБ. Мовляв, що ви там розказуєте, ми ж перемагаємо, тримаємо 100 населених пунктів РФ. Це добре, але важливо, якою ціною. Ми ж до кінця не розуміємо, скільки наших хлопців та дівчат ми втратили під час цієї операції. Це ж не далося нам легко. У перші 48 годин Україна захопила 350 кв. км у Курській області. Це дійсно було зухвало, і росіяни не знали, що нам протиставити. Зараз такого просування немає, і навпаки у росіян є просування поблизу населеного пункту Снагость", - додав експерт.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Зараз мапа Deep State визначає, що Україна прямо контролює лише 800 квадратних км Курської області і ще близько 300 перебуває в сірій зоні.

"Незрозуміло, чи ми, чи росіяни контролюють ці території. І ось тепер питання: скільки людей ще ми готові покласти на те, щоб тримати сотню населених пунктів? Скільки техніки у нас є, скільки боєприпасів? Що є з боку росіян? Треба зважати і на це, знати себе і свого ворога", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, що під Курськом оголошено евакуацію відразу двох районів. Населені пункти, звідки проводитиметься евакуація, розташовані за 15 км від російсько-українського кордону. Евакуація пов'язана із загрозою прориву ЗСУ.

ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку. У четвер українські сили прорвали кордон біля села Новий Путь Курської області і на бронетехніці швидко просунулися в бік найближчого населеного пункту Веселе.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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