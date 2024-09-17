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РФ штурмує Часів Яр: у ЗСУ розкрили, яка частина міста під контролем росіян

Юлія Закрепа
17 вересня 2024, 09:59
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Російські окупанти продовжують наступати та атакувати позиції Сил оборони України.
РФ штурмує Часів Яр: у ЗСУ розкрили, яка частина міста під контролем росіян
Яка ситуація у Часовому Яру / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України.

"За даними DeepState, 90% території Часового Яру перебуває під контролем Сил оборони України, тоді як 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. В цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", - пояснив Калашніков в ефірі "Еспресо".

За словами Дашкевича, противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України.

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"І робить це не лише на традиційних напрямках, але й намагається знайти інші слабкі місця в обороні. Тому весь відтінок фронту зараз перебуває під натиском штурмових дій, хоча інтенсивність змінюється залежно від напрямку. Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", - зауважив Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Яка ситуація у Часовому Яру

Нагадаємо, що Павло Нарожний заявив, що Часів Яр буде приреченим за однієї умови. Наразі українські військові не можуть переламати динаміку, яка склалася на цій ділянці фронту. Зокрема, росіяни мають перевагу за рахунок великої кількості ударів КАБами.

ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону у Часовому Яру. Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець - Донбас. Юліан Рьопке розповів про вдалу операцію ЗСУ.

Військові ЗСУ заявили про критичну ситуацію під Часовим Яром. Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів.

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