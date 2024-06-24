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РФ ховає військову техніку за цивільними у Криму, щоб уникнути ударів ЗСУ - ISW

Руслана Заклінська
24 червня 2024, 08:22
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Росія використовує цивільні об'єкти на Запорізькій АЕС та в школах на Донбасі як прикриття для військової техніки, що є воєнним злочином, зазначають аналітики ISW.
РФ ховає військову техніку за цивільними у Криму, щоб уникнути ударів ЗСУ - ISW
Росія використовує цивільних як щит у Криму / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, скріншот з відео

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. Так окупанти намагаються стримати українські удари. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 23 червня, Міноборони Росії заявило, що Україна запустила п'ять ракет ATACMS по Севастополю, з яких ворог перехопив чотири. Одна з ракет, за їхніми словами, відхилилася від траєкторії польоту через дію російського ППО і вибухнула. Згодом МО РФ звинуватило США у жертвах серед цивільного населення, адже ATACMS є системою, наданою США, попри те, що саме їхній зенітний комплекс ППО спричинив відхилення та детонацію ракети.

Російський військовий блогер опублікував кадри вибухів поблизу Євпаторії та Вітиного, а також стверджував, що вибухи сталися біля Чорноморського та Міжводного. Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії.

відео дня

Джерела російських окупантів стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка, що спричинило загибель чотирьох осіб та поранення 151 людини. Українські військові не підтвердили і не спростували завдання ударів по Севастополю.В ISW зазначили, що аналітики не можуть незалежно перевірити, чи застосовували ЗСУ ракети ATACMS, озброєні касетними боєприпасами.

"Звинувачення Міністерства оборони Росії на адресу США у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Сполучені Штати від надання подальшої допомоги Україні у сфері безпеки", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW припускають, що російські війська цілеспрямовано розміщують військову техніку в цивільних районах Криму, щоб стримати українські удари. Це є частиною стратегії, яку Росія застосовує з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські блогери критикували владу за нездатність запобігти удару та забезпечити захист цивільного населення, вказуючи на недоліки у виявленні та знищенні ракет, а також відсутність укриттів біля пляжу. Також російську владу критикували за те, що вона не увімкнула сирени повітряної тривоги, щоб попередити цивільне населення про необхідність пошуку укриття.

"Російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму під час війни, в той час як російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий район", - додали аналітики.

Окрім цього, російські війська використовують цивільні об'єкти на окупованій материковій частині України, зокрема Запорізьку АЕС та школи, для прикриття своєї військової техніки, що порушує Міжнародне гуманітарне право, яке забороняє розміщення військових об'єктів у густонаселених районах.

"Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них", - зауважили у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Вибухи у Криму 23 червня - головне за темою

Нагадаємо, 23 червня окупанти обстріляли пляж у Севастополі снарядами ЗРК "Панцир", поранивши цивільних осіб. Експерт OSINT Олександр Коваленко зазначив, що відповідальність за поранення лежить на російській ППО, яка не призначена для збиття балістичних ракет ATACMS.

Тим часом пропагандисти зізнаються, що ATACMS влучили по таємному об'єкту Чорноморського флоту, де загинуло 9 загарбників. Кремль намагається перекласти відповідальність за інцидент на Україну і США.

Як повідомляв Главред, українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти окупантів. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій та понад 10 пунктів управління.

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