РФ ховає військову техніку за цивільними у Криму, щоб уникнути ударів ЗСУ - ISW

Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму. Так окупанти намагаються стримати українські удари. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 23 червня, Міноборони Росії заявило, що Україна запустила п'ять ракет ATACMS по Севастополю, з яких ворог перехопив чотири. Одна з ракет, за їхніми словами, відхилилася від траєкторії польоту через дію російського ППО і вибухнула. Згодом МО РФ звинуватило США у жертвах серед цивільного населення, адже ATACMS є системою, наданою США, попри те, що саме їхній зенітний комплекс ППО спричинив відхилення та детонацію ракети.

Російський військовий блогер опублікував кадри вибухів поблизу Євпаторії та Вітиного, а також стверджував, що вибухи сталися біля Чорноморського та Міжводного. Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії.

Джерела російських окупантів стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка, що спричинило загибель чотирьох осіб та поранення 151 людини. Українські військові не підтвердили і не спростували завдання ударів по Севастополю.В ISW зазначили, що аналітики не можуть незалежно перевірити, чи застосовували ЗСУ ракети ATACMS, озброєні касетними боєприпасами.

Аналітики ISW припускають, що російські війська цілеспрямовано розміщують військову техніку в цивільних районах Криму, щоб стримати українські удари. Це є частиною стратегії, яку Росія застосовує з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські блогери критикували владу за нездатність запобігти удару та забезпечити захист цивільного населення, вказуючи на недоліки у виявленні та знищенні ракет, а також відсутність укриттів біля пляжу. Також російську владу критикували за те, що вона не увімкнула сирени повітряної тривоги, щоб попередити цивільне населення про необхідність пошуку укриття.

"Російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму під час війни, в той час як російські військові продовжують використовувати окупований півострів як тиловий район", - додали аналітики.

Окрім цього, російські війська використовують цивільні об'єкти на окупованій материковій частині України, зокрема Запорізьку АЕС та школи, для прикриття своєї військової техніки, що порушує Міжнародне гуманітарне право, яке забороняє розміщення військових об'єктів у густонаселених районах.

"Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них", - зауважили у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.