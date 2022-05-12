Що робитиме Україна, якщо війна затягнеться: в Міноборони назвали можливі наслідки і варіанти дій

У Міноборони розповіли, що робитиме Україна, якщо війна затягнеться/ Reuters, Міноборони України

Війну не можна розтягувати у часі, її потрібно завершити якомога швидше. Адже стратегія очікування, коли виснажиться сторона противника, дуже ризикована.

Україна зараз отримує багато допомоги від інших держав, проте цей потік допомоги не може бути вічним. Тому наша держава повинна якнайшвидше перемогти Росію. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю LB.ua.

"Є різні стратегії. Оця стратегія, що всі стомляться, в усіх завершиться ресурс, не найкраща і навпаки дуже ризикована. І тому війну потрібно завершувати швидко, війну потрібно завершувати переможно на користь України, і максимально розгромити РФ, тому що це загроза для всього світу", – каже Маляр.

Вона зазначила, що дії Росії показують усьому світу, що так чинити нібито можна. Тому якщо не зупинити Путіна зараз, це "розв’яже руки багатьом".

Якщо війна затягнеться, можливі технологічні паузи

Війська як української, так і ворожої російської сторони не зможуть воювати безперервно без пауз. Тому у разі затягування війни такі паузи неминучі, каже заступниця міністра оборони України.

"Якщо війна затягується, а два місяці – це вже затягується, то технологічні паузи потрібні насправді всім військам, тому що війська не можуть безкінечно в одному режимі, якщо про нього ми говоримо, наступати. Тому ці паузи безумовно будуть", – зазначає Маляр.

читайте такожДумають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніАле це не означає, що бойові дії призупинятимуться по всій лінії фронту – це відбуватиметься фрагментарно.

"Тобто десь відбувається перегрупування, десь заводяться інші війська, які знаходяться в активній фазі, в активних боях. І, власне, зараз вони цим займаються. Тому розраховувати, що буде пауза, і це якось можна використати, – ні, мабуть", – каже Маляр.

Раніше дипломат Олександр Хара зазначив, що в Путіна не підніметься рука вчинити самогубство, проте російського диктатора може зрадити його оточення, у першу чергу – співробітники спецслужб і військові.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України розповіли, що резервів озброєння путінської армії може вистачити ще на декілька місяців. Оперативно їх поповнити не вдасться – в умовах війни і накладених на РФ санкцій це може затягнутися на роки, проте для Росії ще є чим воювати.

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