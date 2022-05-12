"Їхня доля сумна": у РФ йде "чистка" військового керівництва, яке відповідає за війну в Україні - Арестович

У РФ йде "чистка" військового керівництва, що відповідає за війну в Україні - Арестович / Reuters

В Росії тривають "грандіозні зміни" в керівництві Генерального штабу. Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов'язків, проте юридично ще займає свою посаду.

Про це під час розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

"У Росії зміщують керівництво Генерального штабу. Чистка, зміщення і перестановки. За попередніми даними, Герасимов де-факто відсторонений, а де-юре ще обіймає посаду. Зараз вирішується: давати йому час на виправлення або не давати", - поділився Арестович.

Також він зазначив, що в Росії відсторонили також командувача "елітною" першою танковою армією, яка воювала на півночі і поблизу Ізюма в Харківській області.

читайте такожПутін і Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІ"Його не просто усунули, проти нього порушили кримінальну справу. Можливо, у справі державної зради", - зазначив заступник керівника ОП.

Змінили також і заступника начальника Генерального штабу. За словами Арестовича, саме ця людина брала участь у плануванні війни в Україні.

"Це означає дуже важливу річ - не ми (Україна - ред.), а сама Росія дала оцінку своїм військовим за проведення цієї "операції". Сідайте - двійка. Подальша їхня доля сумна", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

Цю інформацію підтвердили в Пентагоні, але американська розвідка не має відомостей про те, чи був Герасимов поранений.

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