Захопити три області: політолог назвав мету Путіна у війні проти України

Російський політолог назвав мету Путіна у війні проти України / Колаж фото Reuters

Оскільки російському диктатору Володимиру Путіну не вдається реалізувати свої початкові агресивні плани з приводу заволодіння всією територією України, то тепер він змушений буде стримати свої апетити і зосередити зусилля на повному захопленні трьох областей ‒ Донецької, Луганської та Херсонської. Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив російський публіцист, опозиціонер і політолог Андрій Піонтковський.

"По-моєму, вже Путін і його оточення розуміють, що є колосальний розрив між військовими можливостями Росії, особливо в світлі останніх рішень Заходу щодо підтримки України, і амбітними планами. Окупація України, знищення української держави, основна мета Путіна все його політичне життя, вона вже не стоїть", - говорить він.

У той же час Піонтковський переконаний, що Путін і його оточення будуть намагатися досягти захоплення трьох областей України не тільки за допомогою армії військової, а й через переговори.

"Тероризуючи українське населення своїми бомбардуваннями житлових кварталів і знищенням інфраструктури, вони намагаються змусити керівництво України піти на переговори про територіальний поділ", ‒ підсумував він.

читайте такожУкраїна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови-політолог

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Росія в рамках другої фази своєї так званої "спецоперації" має намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор в окупований Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що армія України вже в середині червня може перейти в контрнаступ на зайняті окупантами РФ позиції. До кінця травня - початку червня українські військові підрозділи повинні отримати достатню кількість важкого озброєння від Заходу для реалізації подібних планів. Після застосування такої зброї ситуація на ряді ділянок може змінитися.

В Американському інституті вивчення війни заявили, що сили оборони України проводять контрнаступні дії вздовж широкої дуги в Харківській області. Тактичний наступ на північному сході регіону спрацював. Українська армія може відкинути ворожі війська далі від міста і закласти фундамент для подальшої повномасштабної військової операції.