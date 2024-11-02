6 сіл за 2 тижні: війська РФ закрили напівкотел біля Курахового - BILD

Російські окупанти просунулись в напрямку Курахового з двох напрямків та за останні 2 тижні змогли окупувати 11 населених пунктів, зазначають ЗМІ.

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ЗС РФ завершили захоплення напівкотла навколо Курахівки - аналітик BILD / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, BILD

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Війська РФ завершили захоплення напівкотла біля Курахівки

Російські війська знаходяться за 12 кілометрів від Курахового

Російські окупанти змогли завершити захоплення напівкотла поблизу населеного пункту Курахівка на Донеччині та вишли до берегів Курахівського водосховища. Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його словами, на початку жовтня російські війська здійснили прорив з-під Мар'їнки і вийшли до берегів Курахівського водосховища. Північніше було захоплено місто Українськ, створивши напівкотел із центром у селищі Курахівка, яке тепер повністю контролюється російськими військами.

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Він зазначає, що за останні два тижні війська РФ зайняли шість сіл і близько 50 кв. км території. Одночасно з цим, російська армія просувається до Курахівського водосховища з південного заходу, з боку Вугледара.

"Там за два тижні захоплено близько 200 кв. км території та п'ять сіл. Зараз лінія фронту проходить поблизу села Максимівка, за 15 км від водосховища і міста Курахове. На південно-східному напрямку взято село Катеринівка за 12 км від Курахового", - вказує аналітик.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

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Бої на Курахівському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині, намагаючись просунутися в напрямку Курахового. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що ворог прагне закріпитися в цьому районі та намагається обійти місто з півночі.

За його словами, після захоплення Селидового росіяни сконцентрували ресурси на Новодмитрівці та тиснуть з півдня, зі сторони Ясної Поляни.

Військовий оглядач Давид Шарп зазначає, що битва за Курахове може стати вирішальною подією осені на фронті, адже навколо цього міста наразі відбуваються важливі бої.

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