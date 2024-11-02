Один із найпотужніших з 2022 року: Сирський розповів про новий наступ РФ

Сирський наголосив, що українські військові нараз стримують один із найпотужніших російських наступів з початку повномасштабного вторгнення.

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ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку вторгнення / Колаж Главред, фото: t.me/osirskiy, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Сирський:

Бойові дії вимагають активного оновлення ресурсів українських підрозділів

ЗСУ стримують один із наймасштабніших наступів РФ з початку повномасштабної війни

Українські оборонці зараз стримують один із наймасштабніших наступів російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час зустрічі з делегацією збройних сил Чехії, очолюваною начальником генштабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою.

Сирський повідомив чеську делегацію про складну обстановку на фронті, яка залишається напруженою.

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"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", - заявив головком.

Він також підкреслив, що Чехія є надійним союзником України та ініціювала низку важливих ініціатив, включаючи коаліції для розвитку артилерійських та бронетанкових можливостей, а також авіаційної коаліції та системи інтегрованої ППО/ПРО.

"На завершення розмови подякував генерал-лейтенанту Карелу Ржегку та, в його особі, уряду та народу Чеської Республіки за підтримку України та висловив сподівання на продовження практичної реалізації діючих ініціатив", - додав Сирський.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російська армія сподівається захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів, оскільки ознак підготовки особового складу та техніки до погіршення погодних умов немає.

Крім того, Росія перекинула до районів поблизу України понад 7 тисяч північнокорейських військових. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, ці підрозділи прибули з Приморського краю.

Аналітики DeepState повідомляють, що російські війська 1 листопада окупували селище Ясна Поляна Волноваського району Донецької області.

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