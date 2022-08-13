Ми виносимо систему управління військами і ППО: Жданов розповів, як це допоможе ЗСУ

Олег Жданов / скріншот

На окремих ділянках фронту ситуація змінилася в кращу сторону для ЗСУ. Українська авіація почала працювати набагато частіше.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проекту Freeдом, причиною цьому став той факт, що ЗСУ практично "винесли" майже всі ППО, пише УНІАН.

"За минулий тиждень знищено чотири тільки комплекси з - 300 і, по-моєму, два комплекси "Панцир-1С". До речі, сьогодні 3 командних пункти винесли сьогодні", - заявив Жданов, додав, що командний пункт-це до 100 осіб.

Без командних пунктів війська деморалізовані, підкреслив експерт.

"Ось, що ми робимо. Ми розвалюємо систему управління військами... Найближчими днями вони не отримуватимуть конкретних наказів, поки не запрацює запасний командний пункт", - заявив Олег Жданов.

За його словами, для створення нового командного пункту противнику буде потрібно 2-3 дні, які ЗСУ можуть використовувати на свою користь в плані нанесення втрат військам РФ.

Нагадаємо, раніше серія вибухів сталася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії і зазначає, що пожежа сталася нібито при навантаженні палива.

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