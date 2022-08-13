Словаччина допоможе відбити агресію РФ: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібру

Перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.
Братислава передала Києву перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, повідомив міністр оборони Словаччина Ярослав Надь.
Як повідомив він в Twitter, перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.
"Вони готові до використання і захисту від російських агресорів", - заявив Надь.
При цьому глава словацького оборонного відомства опублікував відповідне фото.
Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.
Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
- Максимальна дальність стрільби 41 км.;
- маса самохідки 32 т;
- екіпаж складається з чотирьох осіб;
- автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.
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