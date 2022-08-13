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Словаччина допоможе відбити агресію РФ: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібру

13 серпня 2022, 16:44

Перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.

Zuzana
Словаччина передала Україні САУ Zuzana / @JaroNad

Братислава передала Києву перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, повідомив міністр оборони Словаччина Ярослав Надь.

Як повідомив він в Twitter, перші 4 артилерійські установки вже знаходяться в розпорядженні українських військових.

"Вони готові до використання і захисту від російських агресорів", - заявив Надь.

При цьому глава словацького оборонного відомства опублікував відповідне фото.

Словаччина допоможе відбити агресію РФ: ЗСУ озброїли потужними САУ натівського калібру

Zuzana - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ Dana з гарматою калібром 155 мм.

Побудована на колісному шасі TATRA 8×8.

Машина оснащена:

  • 155-мм гаубицею з довжиною ствола в 52 калібру;
  • Максимальна дальність стрільби 41 км.;
  • маса самохідки 32 т;
  • екіпаж складається з чотирьох осіб;
  • автоматична система зарядки дозволяє робити 6 пострілів в хвилину або 16 пострілів в 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України отримали від Чеської Республіки кілька десятків танків Т-72 і бойових машин піхоти для боротьби з російською агресією.

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