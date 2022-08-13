Кіссінджер заявив, що до України потрібно ставитися як до члена НАТО

Кіссінджер вважає, що розв'язана Путіним війна визначила точку неповернення / Фото УНІАН, Reuters

Ексдержсекретар і колишній радник президента США з нацбезпеки Генрі Кіссінджер заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії до України слід ставитися як до члена НАТО. За його словами, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним війна визначила точку неповернення.

Кіссінджер заявив, що раніше вважав помилкою Північноатлантичного альянсу сигналізувати Україні, що вона може в кінцевому підсумку приєднатися до НАТО. На його думку, Україні слід було б зберігати нейтралітет. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

"Я був за повну незалежність України, але вважав, що найкращою її роллю буде щось на зразок Фінляндії", - заявив американський ексчиновник.

Однак Кіссінджер підкреслив: коли Росія ввела війська в Україну, було "кинуто жереб", який докорінно змінив ситуацію. Колишній радник президента США заявив, що після події західні країни повинні сприймати Україну як частину Північноатлантичного альянсу.

"Тепер я вважаю, що так чи інакше, формально чи ні, до України після цього потрібно ставитися як до члена НАТО", – зазначив Кіссінджер.

Як повідомляв Главред, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) Кіссінджер запропонував офіційному Києву піти на поступки, віддавши частину території країни для відновлення мирних переговорів з Росією.

Президент України Володимир Зеленський піддав різкій критиці колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера за його заяви про необхідність для України знайти спільну мову з Росією.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що треба віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи", - підкреслив глава держави.

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