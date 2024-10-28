РФ підготувала близько 150 ракет: ворог планує масований удар по Україні

За словами директора Defense Express, противник, ймовірно, готує атаки по підстанціях українських АЕС.

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РФ готує новий масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Росія підготувала близько 150 ракет

Окупанти планують завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України

Російські загарбники, ймовірно, накопичили близько 150 ракет різних типів ракет для завдання масового удару по території України. Про це повідомив директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

За словами експерта, окупанти для ударів по Україні зараз здебільшого застосовують БпЛА типу Shahed.

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"Ці терористичні атаки мають на меті не тільки психологічний тиск на населення України, а й також впливати на економіку України ефективно працювати, щоб оборонятись від агресії.", - розповів він.

Рябих припускає, що ракети, які ворог не застосовував для атак по Україні, Росія накопичує для масованого ракетного удару.

"За даними різних експертів, є інформація про те, що Росія сьогодні зберігає потенціал від 100 до 150 ракет різних типів для масованого удару по Україні. Зокрема, ракет класу повітря-земля Х-101 та Х-555, а також крилаті та балістичні ракети", - пояснив фахівець.

На думку експерта, РФ може завдати ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Здатність противника завдати терористичного масованого удару по території України зберігається. Зараз ми спостерігаємо за тими заходами, які РФ може проводити, зокрема, атаки БПЛА, може виснажувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону. Також окупанти намагаються виявити шляхи для підходу ракет до цілей. Крім того, варто зазначити, що противник, ймовірно, готується до атак по підстанціях українських АЕС. Втім, варто також зауважити, що ситуація змінилась порівняно з минулим роком і тепер в цю гру можна грати вдвох. Україна теж має певні засоби, які можуть шкодити енергетичній інфраструктурі терористичній країні", - підкреслив він.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Инфографика Главреда

Что известно о Defense Express Defense Express — украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Масовані удари по Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, російське командування збільшило кількість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродромі "Оленья" до 13 одиниць. 12 російських Ту-95МС вже споряджені крилатими ракетами Х-101. У повідомленні OSINT-спільноти Tracking йдеться, протягом останнього тижня, у зв'язку з тренуваннями літаків Ту-95МС, було проведено кілька передислокацій між авіабазами. Зокрема, 25 жовтня один борт вилетів з авіабази "Українка", а два борти — з "Енгельс-2". 26 жовтня ще один борт покинув "Енгельс-2", злетівши вночі о 04:30.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко повідомляв, що країна-агресорка Росія готує нову хвилю ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію. Він підкреслив, що Росія планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап також розповідав, що окупанти хочуть залишити взимку Україну без світла та тепла, тому готують нові масовані удари.

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