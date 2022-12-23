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РФ планує новий ракетний обстріл під час свят - Зеленський

23 грудня 2022, 21:54
Президент України закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
РФ планує новий ракетний обстріл під час свят - Зеленський
РФ може влаштувати ракетний удар по Україні / Колаж Офіс президента, АрміяInform

Росія готується до ракетного обстрілу України під час новорічних та різдвяних свят. Про це заявив президент України " target="_blank">Володимир Зеленський.

Він додав, що окупанти зневажають будь-які цінності.

"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - сказав Зеленський.

Він також пригрозив Росії відповідальністю за цей терор.

РФ планує новий ракетний обстріл під час свят - Зеленський
РФ може влаштувати ракетний удар по Україні / скріншот з відео

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар
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