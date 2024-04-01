РФ під Авдіївкою пішла у масовий танковий штурм: у Forbes розкрили деталі

На дорозі на захід від руїн Авдіївки після штурму росіяни залишили третину своїх танків.

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Під Авдіївкою були потужні танкові бої / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 56 открема мотопіхотна Маріупольська бригада

30 березня російська армія здійснила, найімовірніше, один із найбільш масштабних танкових штурмів за 25 місяців повномасштабної війни. ЗСУ розгромили ворожу колону ворога під Авдіївкою.

Автори інформаційного агентства Forbes повідомили, що на дорозі на захід від руїн Авдіївки після штурму росіяни залишили третину своїх танків.

"Дорогий напад російських сил підкреслює дві суперечливі тенденції, оскільки війна за вибором Росії триває третій рік. За кілька тижнів до суботнього штурму російські полки та бригади, очевидно, не вистачало транспортних засобів після того, як втратили сотні з них під час захоплення Авдіївки ще в середині лютого - здебільшого розгорнули пішохідну піхоту для наступу на захід від міста", - йдеться у матеріалі Forbes. відео дня

Інша тенденція - те, що українці змогли перемогти таку велику та добре озброєну російську армію.

"Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони - часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів", - підкреслює Forbes.

Оператор безпілотника 36-ї бригади морської піхоти України написав на сторінці у X Kriegsforscher, що українська 25-та бригада помітила колону з 48 одиниць важкої техніки і вдарила по ній. Виведено 12 танків і вісім БМП.

Журналісти Forbes пишуть, що незрозуміло, яким чином 25-та бригада знищила рекордно велику російську танкову колону, але припустили свою версію.

"Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом. Артилерія розкидає російську техніку. Дезорганізовані вцілілі стають легкою мішенню для безпілотників FPV, які атакують окремих солдатів і транспортні засоби. Міни та протитанкові ракети можуть посилити бійню", - пишуть автори видання.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни просунулись вперед в Донецькій області. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія має незначні просування у Донецькій області. Зокрема, біля населених пунктів поблизу Бахмута і Авдіївки.

У Третій окремій штурмовій бригаді назвали найгарячішу точку фронту. окупанти на Авдіївському напрямку мають можливість проводити ротації та залучати до наступальних операції нові підрозділи. У ході штурмових дій російські окупанти зазнають значних втрат.

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні. В Повітряних силах зазначили, що росіяни почали модифіковувати радянські авіабомби переробляючи їх фактивно роблять із них повноцінні ракети. Тепер авіабомби мають більшу потужність, ніж ракети.

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