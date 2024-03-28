Росіяни обрали нову ціль для наступу: в 3 ОШБр назвали найгарячішу точку фронту

Жорін наголосив на тому, що росіяни на Авдіївському напрямку намагаються знайти слабке місце в українській обороні і увірватись в Семенівку.

https://glavred.net/ukraine/rf-vybrala-novuyu-cel-dlya-nastupleniya-v-3-oshbr-nazvali-samuyu-goryachuyu-tochku-fronta-10553684.html Посилання скопійоване

Росіяни кинули основні сили для прориву в стратегічний населений пункт / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація поблизу Авдіївки залишається складною. Російскі окупаційні війська намагаються прорвати оборону в районі села Семенівка, однак, поки що безрезультатно. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, окупанти на Авдіївському напрямку мають можливість проводити ротації та залучати до наступальних операції нові підрозділи. Однак, через активні дії Сили оборони України, росіяни втратили наступальний потенціал.

"Але, ця можливість використовувати власні ресурси - можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби й намагання щодо просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка", - сказав Жорін. відео дня

Він також додав, що в ході штурмових дій російські окупанти зазнають значних втрат.

"Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка", - наголосив військовий.

Жорін зазначає, що російські війська намагаються взяти Семенівку, шукаючи слабке місце в нашій обороні, але наразі їм це не вдається. Крім того, вони щоденно намагаються штурмувати Бердичі.

Бої на Авдіївському напрямку / Карта: understandingwar

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Бої на Авдіївському напрямку - ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє спроб просунутися на захід від окупованої Авдіївки, використовуючи перевагу у чисельності. Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

Російські втрати під час наступальних дій на Авдіївському напрямку надзвичайно великі. Про це повідомив молодший сержант батальйону БПАК 3 ОШБр Анатолій Нікітін.

За останні дні інтенсивність штурмових дій російських військ в районі Авдіївки зменшилась. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред