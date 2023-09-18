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На Бахмутському напрямку ЗСУ вибивають окупантів та закріплюються на нових позиціях

Юлія Куришко
18 вересня 2023, 08:30 оновлено 18 вересня, 08:43
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Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
На Бахмутському напрямку ЗСУ вибивають окупантів та закріплюються на нових позиціях
ЗСУ продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки тривають / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень з окупантами. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області та завдають ворогу значних втрат.

У ранковому зведенні Генштабу у Facebook повідомили, що від початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначили у дописі.

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Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

  • В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

У Генштабі повідомили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Сили оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника", - зазначили у зведенні.

Нагадаємо, що Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів. Російська окупаційна армія для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

ЗСУ дали окупантам "по зубах" під Куп'янськом, РФ тисне на Серебрянське лісництво. На Бахмутському напрямку противник 536 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

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війна в Україні Генштаб ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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