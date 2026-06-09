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Зірок більше немає: Потап і Настя зазнали серйозного удару в Україні

Христина Трохимчук
9 червня 2026, 17:38
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Скандальні артисти залишилися без іменних зірок.
Потап і Настя — розлучення
Потап і Настя Каменських — Алея зірок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Потап і Настя Каменських втратили зірки на Алеї зірок
  • Як зараз виглядає місце з їхніми нагородами

Колись популярні українські артисти Потап і Настя Каменських отримали несподіваний удар в Україні. З Алеї зірок у Києві зникли їхні іменні таблички, повідомляє ТаблоID.

Відсутність "зірок", які раніше належали Потапу та Насті, привернула увагу журналістів. Невідомо, коли таблички прибрали, але на їхньому місці тепер залишилися лише порожні виїмки в бруківці.

відео дня
Зірки Потапа та Насті прибрали з Алеї зірок
Зірки Потапа і Насті прибрали з Алеї зірок / фото: ТаблоID

Ще у 2024 році кияни обурювалися тим, що на Алеї зірок досі залишається нагадування про артистів, які покинули країну під час війни і почали з-за кордону транслювати толерантність до російської мови та культури країни-агресора.

Зірок більше немає: Потап і Настя зазнали серйозного удару в Україні
Потап і Настя Каменських - останні новини / фото: instagram.com, Потап

Нещодавно Потап і Настя Каменських оголосили про возз'єднання свого легендарного дуету та повернення на сцену зі старими хітами російською мовою. Повертатися в Україну пара не планує і виступає лише за кордоном — у Європі та США.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

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Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Софія Ротару з самого початку повномасштабного вторгнення не залишалася в Україні, як у цьому запевняла Ауріка Ротару. Виконавиця вважала за краще проводити час в одній з європейських країн.

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Про персону: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я — Потап) — український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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