"Її не було в Україні": стало відомо, де жила Ротару під час війни

Софія Ротару проводить час у Європі.

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Софія Ротару — де вона зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

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Софія Ротару виїжджала з України під час війни

Де жила Софія Ротару

Легендарна українська співачка Софія Ротару не була в Україні весь час після початку повномасштабного вторгнення. Як розповів колишній директор концертних програм артистки Ігор Курилов "Главкому", виконавиця воліла проводити час в одній з європейських країн.

За словами Курилова, він кілька разів стикався з недостовірною інформацією про місцезнаходження співачки. Незважаючи на запевнення Ауріки Ротару, артистка залишала Україну і перебувала в іншій країні.

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Де живе Софія Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

"З минулим днем народження не вітав, тому що її не було в Україні. Хоча з Аурікою ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області), а вона в цей час на Сицилії", — поділився колишній директор.

Також він зазначив, що Софія Михайлівна не забуває і про свій маєток у Конча-Заспі. Там знаменитість займається сільським господарством.

Софія Ротару в Києві / фото: instagram.com, nunziogarofaloph

"Так, Соня мені казала: "Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати...". Але я відмовився", — зізнався Курилов.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв , що український телеведучий В'ячеслав Соломка відверто розповів про досвід взаємодії зі своїм колегою Володимиром Остапчуком. Він зізнався, що спілкування з шоуменом не завжди залишало у нього приємні враження.

Також Олег Винник відзначився черговою дивною витівкою в соцмережах. Виконавець із дружиною Таюне вирішили прогулятися європейськими вуличками. Артист опублікував відеоролик з оригінальною "відповіддю" хейтерам, у якому він гавкає на вулиці.

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Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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