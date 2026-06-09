"Її не було в Україні": стало відомо, де жила Ротару під час війни

Ви дізнаєтеся:
- Софія Ротару виїжджала з України під час війни
- Де жила Софія Ротару
Легендарна українська співачка Софія Ротару не була в Україні весь час після початку повномасштабного вторгнення. Як розповів колишній директор концертних програм артистки Ігор Курилов "Главкому", виконавиця воліла проводити час в одній з європейських країн.
За словами Курилова, він кілька разів стикався з недостовірною інформацією про місцезнаходження співачки. Незважаючи на запевнення Ауріки Ротару, артистка залишала Україну і перебувала в іншій країні.
"З минулим днем народження не вітав, тому що її не було в Україні. Хоча з Аурікою ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області), а вона в цей час на Сицилії", — поділився колишній директор.
Також він зазначив, що Софія Михайлівна не забуває і про свій маєток у Конча-Заспі. Там знаменитість займається сільським господарством.
"Так, Соня мені казала: "Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати...". Але я відмовився", — зізнався Курилов.
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Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
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