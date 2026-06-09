"Отримав результат, який був потрібен": Зеленський розкрив наслідки листа до Путіна

Зеленський розповів, чому вирішив звернутися з листом до російського диктатора Путіна та яких результатів вдалося досягти завдяки цьому кроку.

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Зеленський заявив про результати від свого листа до Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Володимир Зеленський:

Лист Путіну мав показати партнерам, хто дійсно прагне миру

Президент надіслав кілька звернень до ЄС, Трампа та Конгресу США

Україна отримала потрібний результат щодо антибалістики

Президент Володимир Зеленський заявив, що його нещодавні звернення до міжнародних партнерів, зокрема відкритий лист до Володимира Путіна, вже дали очікуваний результат. Водночас частина результатів залишається непублічною, оскільки стосується чутливих питань міжнародної безпеки та оборонної підтримки України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції із лідерами країн Північної Європи та Балтії, яку транслював Офіс президента України.

"У мене була мета, коли я відправляв лист Путіну. Я думаю, що я отримав результат, який був потрібен", — повідомив глава держави. відео дня

Володимир Зеленський пояснив, що своїм листом до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна прагнув продемонструвати міжнародним партнерам, хто насправді готовий до досягнення миру, а хто не виявляє такого прагнення.

Президент також повідомив, що протягом останнього місяця надіслав кілька листів до різних міжнародних інституцій, зокрема до Європейського Союзу, Конгресу США та президента Сполучених Штатів.

За словами Зеленського, ці звернення переслідували різні цілі. Зокрема, листом до Трампа та Конгресу США він прагнув привернути більше уваги американської сторони до ситуації в Україні на тлі її зосередженості на подіях на Близькому Сході.

"Я не хочу, не можу поділитися з вами всіма деталями, але моя держава потребує дуже значної кількості антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив", — підсумував він.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / І\нфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - коментар радника глави Офісу президента

Як писав Главред, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вже до осені інтенсивність бойових дій може суттєво знизитися, якщо російська армія не досягне помітних результатів у межах поточного наступу.

Він зазначив, що Кремль розраховує на успіхи саме під час літньої кампанії та намагається здобути нові територіальні переваги.

Водночас, за оцінкою Подоляка, ці очікування Росії наразі не справджуються, а просування її військ залишається обмеженим.

"Він проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ. У нього ж дві нав'язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни. Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка активних бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, заморожування, моніторинг, посередники, які стоять", – сказав Подоляк.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Президент Володимир Зеленський надіслав лист Трампу з проханням посилити ППО для захисту України від нових ракетних атак, наголошуючи на особливій важливості американської допомоги у цьому напрямку.

Згодом Володимир Зеленський направив відкритого листа Путіну з пропозицією миру, у якому детально виклав позицію України щодо припинення війни та готовність до прямих переговорів для досягнення миру.

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі вперше відреагували на лист Зеленського — прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що лист було передано главі РФ, але офіційна позиція Москви наразі не озвучена. Реакція Кремля залишається невизначеною, а представники Росії продовжують наполягати на необхідності узгодження конкретних умов перед можливими перемовинами.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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