Росіяни почали відступ на фронті: названо причини та наслідки для України

Відступ військ РФ із Кінбурнської коси може суттєво змінити ситуацію на півдні України, послабивши позиції окупантів, зазначив військовий експерт.

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Відступ російських військ з Кінбурнської коси - що зміниться для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, DeepState

Про що сказав Іван Ступак:

Російські війська відступили вглиб коси задля покращення логістики

Повний вихід РФ з плацдарму убезпечить Херсонщину від обстрілів

Втрата позицій ворогом полегшить використання українських БпЛА

Можливий відхід російських військ із Кінбурнської коси про яке повідомляли українські партизани руху "Атеш" може стати важливим тактичним та інформаційним успіхом для України. У разі підтвердження цієї інформації росіяни втратять контроль над річкою Дніпро. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в коментарі УНІАН.

Ступак зазначив, що Кінбурнська коса є вкрай складною ділянкою для утримання оборони через проблеми із забезпеченням військ. За його словами, як російським силам, так і українським було б непросто підтримувати там постійну військову присутність через логістичні труднощі.

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Водночас він уточнив, що наразі не йдеться про повний вихід російських військ із Кінбурнської коси. За попередньою інформацією, вони лише відступили на кілька кілометрів углиб своїх позицій, щоб спростити постачання пального, медикаментів і боєприпасів.

Експерт наголосив, що лише згодом можна буде оцінити реальні масштаби цього відходу.

"Якщо повністю вийшли, тоді таким чином ми убезпечуємо трішки Миколаївську область, Херсон більше, що буде, можливо, менше хаотичних обстрілів з цих локацій. І мінімізуємо втрати для нашого трафіку через річку Дніпро. Тобто буде простіше там проходити", - розповів він.

За його словами, якщо інформація про відступ російських окупаційних військ підтвердиться, то Росія втратить частину контролю над акваторією Дніпра та можливість вести обстріли з цієї території.

На його думку, зменшення російської присутності також полегшить використання Україною надводних безпілотників, адже Кінбурнська коса є українською територією, а скорочення сил противника зменшить його можливості впливати на ситуацію в цьому районі.

Ступак також припустив, що Кінбурнська коса може стати першим випадком цього року, коли російські війська будуть змушені залишити важливий плацдарм через логістичні проблеми, а не внаслідок безпосереднього штурму українських Сил оборони.

Військовий експерт робить висновок, що такий розвиток подій матиме не лише військове, а й інформаційне значення, оскільки може стати прикладом втрати Росією територій у 2026 році та посилити аргументи на користь необхідності переговорів.

"І медійно це буде бити по російських користувачах, що ви бачите, ви відступаєте, в 22-му відступали, потім не відступали, а зараз втрачаєте. Це означає, що ви стаєте слабкішими. Цим треба користуватися обов'язково", - підсумував експерт.

Кінбурнська коса / Інфографіка: Главред

Виведення військ РФ з Кінбурнської коси - позиція аналітиків

Як писав Главред, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, військове командування Росії ухвалило рішення про виведення частини своїх сил із Кінбурнської коси в Миколаївській області.

Причиною цього називають успішні удари Сил оборони України середньої дальності по російських логістичних маршрутах на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє агент руху опору "Атеш" у штабі російського угруповання військ "Дніпро", підрозділи 337-го російського повітряно-десантного полку залишають позиції в північній і західній частинах Кінбурнської коси через фактичний зрив постачання боєприпасів, пального та продовольства.

За даними джерел, російські війська на цій ділянці не змогли ефективно протидіяти українським ударам дронів і зазнали значних втрат, що й стало однією з причин передислокації.

Також зазначається, що ті підрозділи, які залишилися на Кінбурнській косі, перебувають у виснаженому стані через відсутність стабільного постачання і фактично втратили боєздатність.

Водночас речник Сил оборони півдня Владислав Волошин не підтвердив і не спростував інформацію про виведення частини російських сил, зазначивши лише, що українські військові продовжують операції з встановлення вогневого контролю над російськими наземними шляхами постачання на Херсонщині.

"Розширення Україною ударної кампанії середньої дальності проти російських НЛК на окупованому півдні та сході України, схоже, породжує наслідки на полі бою, які, ймовірно, продовжуватимуть посилюватися найближчим часом", - йдеться у звіті ISW.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Військовий експерт Костянтин Машовець прогнозує загострення ситуації на Донеччині, де ЗСУ можуть втратити важливе місто у червні. Він зазначає, що контроль над Костянтинівкою дасть ворогу змогу покращити логістику для подальших операцій. Ситуація залишається напруженою та вимагає пильної уваги.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про планування активних дій на фронті з метою посилення позицій України. Ворог продовжує інтенсивно концентрувати сили, що вимагає ретельної координації та забезпечення військ необхідними ресурсами. Сирський наголосив на пріоритеті збереження життя українських воїнів.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що росіяни виводять частину підрозділів з Кінбурнської коси через порушення ліній постачання і успішні удари ЗСУ. Цей відхід став наслідком посилення української кампанії середньої дальності, що стримує ворога і послаблює його позиції. Як раніше повідомляв Главред, така тактика може мати вирішальне значення в подальшому розвитку подій.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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