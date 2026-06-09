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"Для наступних поколінь": демонтований пам'ятник Булгакову хочуть зберегти

Анна Косик
9 червня 2026, 16:26
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Зберігати пам'ятник, через демонтаж якого виникли гучні обговорення між українцями, планують не в Києві.
памятник булгакову
Пам'ятник Булгакову будуть зберігати не в столиці / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Головне:

  • Демонтований пам'ятник Булгакову буде зберігатися в Полтаві
  • Приватний музей планує викупити монумент
  • Засновник музею хоче зберегти пам'ятник для наступних поколінь

Нещодавно у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Ця подія викликала неабиякий суспільний резонанс. А тепер з'ясувалося, що Полтавський художній музей Віктора Бажана хоче викупити цей пам'ятник.

Про це виданню Суспільне розповів засновник музею Віктор Бажан. За його словами, зробити це музей хоче, щоб зберегти пам'ятник для наступних поколінь.

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"Пам'ятник планую викупити для того, аби зберегти його для наступних поколінь, а також зняти цю непосильну ношу з доньки скульптора, якій нині належить монумент. Мене бентежить, що зникає мистецька спадщина", - наголосив Бажан.

Засновник музею додав, що не планує популяризувати чи прославляти Булгакова, зокрема й тому, що це заборонено законом. Але пам'ятник письменника хоче зберігати у дворику музею, на своїй приватній території.

Наразі Бажан та родина скульптора домовляються про вартість пам'ятника. Після цього монумент транспортують у Полтаву.

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Нагадаємо, Главред писав, що вперше в Україні за матеріалами СБУ чинна суддя отримала 15 років тюрми з конфіскацією майна за роботу на ФБС РФ. СБУ затримала агентку російських служб у Полтаві.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині зменшилася середня заробітна плата. У квітні 2026 року працівники різних сфер на Полтавщині отримували в середньому 24963 гривні. У березні поточного року середня зарплата була на 303 гривні більша.

Напередодні стало відомо, що об'єктом, який потенційно може стати ціллю для ударів РФ є Кременчуцька ГЕС. У випадку удару по цій ГЕС, на території поблизу Кременчука, де Дніпро вже прямує до Кам'янського водосховища, можливі повені.

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Про джерело: "Суспільне"

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