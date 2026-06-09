"Для наступних поколінь": демонтований пам'ятник Булгакову хочуть зберегти

Зберігати пам'ятник, через демонтаж якого виникли гучні обговорення між українцями, планують не в Києві.

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Пам'ятник Булгакову будуть зберігати не в столиці / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

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Демонтований пам'ятник Булгакову буде зберігатися в Полтаві

Приватний музей планує викупити монумент

Засновник музею хоче зберегти пам'ятник для наступних поколінь

Нещодавно у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Ця подія викликала неабиякий суспільний резонанс. А тепер з'ясувалося, що Полтавський художній музей Віктора Бажана хоче викупити цей пам'ятник.

Про це виданню Суспільне розповів засновник музею Віктор Бажан. За його словами, зробити це музей хоче, щоб зберегти пам'ятник для наступних поколінь.

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"Пам'ятник планую викупити для того, аби зберегти його для наступних поколінь, а також зняти цю непосильну ношу з доньки скульптора, якій нині належить монумент. Мене бентежить, що зникає мистецька спадщина", - наголосив Бажан.

Засновник музею додав, що не планує популяризувати чи прославляти Булгакова, зокрема й тому, що це заборонено законом. Але пам'ятник письменника хоче зберігати у дворику музею, на своїй приватній території.

Наразі Бажан та родина скульптора домовляються про вартість пам'ятника. Після цього монумент транспортують у Полтаву.

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