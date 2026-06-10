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Скасування різкого підвищення тарифу на проїзд: у КМДА ухвалили важливе рішення

Олексій Тесля
10 червня 2026, 01:30
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Чинний тариф на перевезення пасажирів значно нижчий за економічно обґрунтований рівень.
Метро автобуси
У Києві підвищують вартість проїзду / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Відхилено петицію із закликом зафіксувати вартість проїзду в комунальному транспорті Києва
  • Чинний тариф значно нижчий за економічно обґрунтований рівень

Київська міська влада відхилила петицію із закликом зафіксувати вартість проїзду в столичному комунальному транспорті на рівні 8 грн.

"Перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, палива, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної та стабільної роботи міського пасажирського транспорту", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

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Також зазначається, що чинний тариф на перевезення пасажирів значно нижчий за економічно обґрунтований рівень, а собівартість перевезень пасажирів зростає.

Зокрема, за розрахунками транспортних підприємств планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Що передувало

Уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

Раніше київська влада відхилила першу петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт у Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

Зростання вартості проїзду в Києві: чого очікувати мешканцям

У Києві обговорюється можливе підвищення ціни на разову поїздку в громадському транспорті до 30 гривень. У КМДА уточнюють, що це попередній рівень тарифу, близький до економічно обґрунтованих показників.

Згідно з розрахунками департаменту транспорту, у 2026 році фактична вартість однієї поїздки може сягати близько 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті. У розрахунках враховувалися реальні витрати транспортних підприємств за 2025 рік, включаючи зарплати персоналу, витрати на енергоресурси та інфляційні зміни цін.

Якщо нові тарифи будуть затверджені, вони набудуть чинності з 15 липня. Проїзні, придбані до цієї дати, зберігатимуть свою чинність до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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