Судді "Майстер-шеф" плакали: що сталося на шоу

Коротко:
- Що зробив В'ячеслав
- Чому всі плакали
Під час останнього, 28-го епізоду кулінарного шоу "Майстер Шеф" на популярній кухні стався дуже емоційний момент.
Після останнього конкурсу чорних фартухів один з учасників — військовослужбовець В'ячеслав Чернявський повідомив, що йому час повертатися на службу, тому він вирішив покинути проект.
В'ячеслав запам'ятався глядачам "Майстер Шеф" своєю неймовірною добротою, м'якістю, відкритістю та романтичним настроєм. Він жодного разу не говорив погано про когось із учасників, не мав конфліктів на шоу.
Тому коли він прийняв рішення піти і виголосив прощальне слово, у студії плакали всі учасники та самі судді проекту — Ектор Хіменес Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.
В'ячеслав процитував вірш Ліни Костенко "Крила". В'ячеслав також нагадав усім учасникам, щоб вони пам'ятали про свої крила, про Бога всередині кожного і дочекалися перемоги України. "І ми ще зберемося в цю зграю", - додав він.
Зазначимо, раніше судді популярного в Україні кулінарного проєкту"Майстер Шеф" - Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський та Ектор Хіменес Браво, вирішили дати шанс учаснику Денису Свірському, незважаючи на те, що той не виконав фінальне завдання на битві чорних фартухів.
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Про шоу: МайстерШеф
МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.
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