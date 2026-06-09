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"Путін вистрілив собі в ногу": у РФ зростає невдоволення Кремлем через одне рішення

Юрій Берендій
9 червня 2026, 23:00
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Невдоволення росіян діями Кремля дедалі більше зростає через економічні проблеми та посилення обмежень, зазначив публіцист.
'Путін вистрілив собі в ногу': у РФ зростає невдоволення Кремлем через одне рішення
У РФ зростає невдоволення Путіним - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що сказав Ігор Ейдман:

  • Обмеження інтернету дратують росіян і налаштовують проти влади
  • На свідомість громадян зараз більше впливає падіння рівня життя

Посилення контролю над інтернетом і цифровими сервісами в Росії не лише не зупиняє поширення альтернативної інформації, а й посилює невдоволення росіян через погіршення звичного рівня комфорту та обмеження повсякденних можливостей. Про це в інтерв’ю Главреду розповів соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"Можливо, Кремль і боїться, але я не думаю, що в даній ситуації доступ до інтернету істотно впливає на поведінку росіян та їхню суспільну свідомість. З початку повномасштабної війни минуло вже понад чотири роки, тому той, хто хотів, вже давно все зрозумів, а той, хто не зрозумів, вже й зрозуміти не в змозі, вірячи лише кремлівським пропагандистським смітникам або військовим кореспондентам. Росіяни вже давно визначилися, і розсудливі вже давно зрозуміли, хто такий Путін і що таке війна", - розповів він.

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За словами Ейдмана, рейтинг російського диктатора та воєнного злочинця Путіна поступово знижується, а в суспільстві посилюється невдоволення. Він вважає, що це пов'язано не зі зміною інформаційного поля, а насамперед із погіршенням економічної ситуації та зниженням реального рівня життя, яке, на його думку, приховується офіційною кремлівською статистикою. Додаткове роздратування, за словами публіциста, викликають дедалі жорсткіші обмеження.

Публіцист зазначає, що багатьох росіян обурює неможливість користуватися звичними месенджерами, такими як WhatsApp, Signal та іншими сервісами для спілкування із закордоном. Не менше невдоволення, за його словами, викликає й регулярне блокування мобільного інтернету у великих містах Росії, адже люди звикли до певного рівня цифрових послуг, а їхні перебої через дії влади спричиняють дедалі більше негативної реакції серед жителів Москви та інших регіонів країни.

"Тож, блокуючи доступ до інтернету, Путін стріляє собі в ногу: він дратує росіян заборонами і налаштовує їх проти себе, а не змушує любити себе більше, обмежуючи доступ до певної інформації", - підсумував він.

Як війна впливає на Росію - останні новини за темою

Прокремлівські ідеологи окреслили сценарії майбутнього Росії, серед яких прогнозують поразку у війні та колонізацію до 2050 року, із можливістю застосування ядерної зброї, що створює контраст із нинішніми викликами й посилює суспільне невдоволення. Ці прогнози висловлювали Костянтин Малофєєв та Олександр Дугін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Вони наголосили, що війна та внутрішні потрясіння матимуть тривалий вплив на політичний ландшафт Росії.

Зазначимо, що політолог Іван Преображенський висловив думку про те, що нова хвиля мобілізації в Росії можлива лише за умови впевненості Кремля у швидкій військовій перемозі, інакше масштабні призови несуть ризик розвалу суспільної системи. Преображенський підкреслив, що прихована мобілізація триває, проте офіційне оголошення великого призову стане реальним тільки у випадку завершальної фази війни.

Як раніше повідомляв Главред, глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія вже програла війну, втративши статус світового центру сили, і нинішня модель Кремля веде до дезінтеграції держави. За його словами, економічні труднощі та втрата регіонального впливу є незворотними факторами, що погіршують перспективи режиму.

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Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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