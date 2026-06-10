Вчені розкрили несподівану таємницю: що допомагає дожити до 100 років

Результати досліджень показують, що протягом життя довгожителі практично не відрізняються від інших людей.

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Розкрито секрет довголіття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

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Довгожителі практично не відрізняються від інших людей з точки зору біології

Вчені відкрили важливе явище — "стиснення захворюваності"

Вчені з'ясували, що довгожителі — люди, яким вдається дожити до 100 років і старше — зовсім не обов'язково старіють повільніше за інших.

Їхня особливість полягає в тому, що серйозні захворювання, які найчастіше призводять до смерті в літньому віці, у них проявляються значно пізніше, пише Space Daily.

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Результати досліджень показують, що протягом життя довгожителі практично не відрізняються від інших людей з точки зору біології: у них теж можуть розвиватися хронічні хвороби та вікові зміни. Але серцево-судинні захворювання, рак, діабет, деменція та інші важкі недуги у них зазвичай з'являються на 15–20 років пізніше. Наприклад, рак у довгожителів діагностується в середньому на 17 років пізніше, ніж у звичайної популяції.

Вчені пояснюють це явище як "стиснення захворюваності": важкі хвороби не тягнуться на десятки років, а концентруються ближче до кінця життя і протікають порівняно недовго. У тих, хто доживає до 110 років і більше, серйозні захворювання часто виникають лише за кілька останніх років життя.

Хоча генетика відіграє важливу роль у довголітті, єдиного "гена довгожителів" не існує. Ключове значення мають здорові звички: помірне харчування, регулярна фізична активність, підтримання соціальних зв’язків та розумова активність.

Іншими словами, секрет довгого життя може полягати не в тому, що організм старіє повільно, а в тому, що найнебезпечніші хвороби відступають і дають можливість прожити понад 100 років у відносному здоров'ї.

Що впливає на довголіття: висновки вчених

Вчені зі Стокгольма встановили, що ключ до життя понад 100 років полягає не стільки в лікуванні вже виниклих захворювань, скільки в їхньому ранньому запобіганні. За їхніми даними, у людей, які досягли століття, інфаркт трапляється значно рідше: лише у 12,5%. Для порівняння, серед літніх людей у віці 80–89 років цей показник майже вдвічі вищий і становить близько 24%.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці — про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імена є довгожителями. Щасливчики та володарі унікальної життєвої долі.

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Про джерело: Space Daily Space Daily — англомовне незалежне інтернет-видання, засноване 1995 року в Токіо. Сайт спеціалізується на новинах космічної галузі, науки, технологій, космічних місій, супутникових систем, а також публікує матеріали про вплив освоєння космосу на суспільство та людину. Видання орієнтоване на широку аудиторію, яка цікавиться наукою, дослідженнями та сучасними технологіями

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