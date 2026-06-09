"Ми робимо все для цього": у Генштабі прокоментували наближення миру в Україні

Начальник Генштабу пояснив свою позицію щодо зв’язку бойових дій і перспектив миру

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Гнатов прокоментував заяви про можливі терміни завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте в матеріалі:

Що Гнатов сказав про наближення миру

Чи можливий кінець війни у 2026 році

Про що говорять у політичних колах

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що одним із показників наближення миру є активна бойова робота українських військових на фронті. Про це він розповів в інтерв’ю виданню LIGA.net, пише УНІАН.

Коментуючи припущення щодо можливого завершення війни у листопаді 2026 року, Гнатов утримався від політичних прогнозів і підкреслив, що є військовим, а не політиком.

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"Я не політик. Я військовий. Ми робимо все для цього на полі бою. Є процеси, які відбуваються у вищих ешелонах влади. Зрозуміло, що коли настане момент, ми про це дізнаємося", — зазначив він.

Водночас начальник Генштабу визнав, що про наближення завершення війни можуть свідчити "рішучі дії" українських сил оборони.

"Усе, що ми робимо, свідчить про те, що рано чи пізно це завершиться. Я переконаний у цьому. Вірю, що Україна рано чи пізно матиме справедливий мир", — додав Гнатов.

У матеріалі також зазначається, що в політичних колах знову обговорюють можливі терміни завершення війни. Поштовхом стала закрита зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками парламентських фракцій, після якої в кулуарах почали частіше називати листопад як потенційну точку перелому.

Коли може закінчитись війна - коментар радника глави Офісу президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже до осені інтенсивність бойових дій може суттєво знизитися — за умови, якщо Росія не досягне помітних результатів у межах свого літнього наступу. Про це він сказав, коментуючи поточну ситуацію на фронті.

За словами Подоляка, Кремль розраховує на успіхи саме під час літньої військової кампанії та намагається здобути нові територіальні переваги. Водночас, як він зазначає, ці очікування наразі не справджуються, а просування російських військ залишається обмеженим.

"Він проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп’янськ. У нього ж дві нав’язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни. Тобто зупинка ракетно-дронових обстрілів, зупинка активних бойових дій по лінії фронту, лінія розмежування, заморожування, моніторинг, посередники, які стоять", — заявив Подоляк.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розглянути замороження лінії фронту з Росією в її нинішньому вигляді як найшвидший шлях до досягнення припинення вогню та переходу до дипломатичного етапу врегулювання війни.

Крім того, Володимир Зеленський надіслав Путіну відкритого листа з пропозицією миру, де закликав до прямих переговорів і припинення війни. Президент наголошував на готовності України припинити вогонь на час перемовин.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що його нещодавні звернення до міжнародних партнерів, зокрема відкритий лист до Володимира Путіна, вже дали очікуваний результат. Водночас частина результатів залишається непублічною, оскільки стосується чутливих питань міжнародної безпеки та оборонної підтримки України.

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