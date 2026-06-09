Коротко:
- Що зробив Кіркоров
- Чому Тодоренко почала битися
Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову відзначився і знову публічно.
Про це пишуть російські пропагандисти.
За інформацією РосЗМІ, конфлікт стався під час церемонії ТЕФІ. Запродажна Регіна Тодоренко зробила відчайдушну спробу вирвати заповітну статуетку з рук скандального артиста. Ведуча буквально кидалася і брикалася, намагаючись заволодіти "Орфеєм". Кіркоров, який явно не очікував такого натиску, перейшов до радикальних заходів оборони.
"Заспокойся, Регіна, зараз отримаєш", — пригрозив Кіркоров, після чого просто плюнув напарниці в обличчя і втік зі сцени, міцно стискаючи приз у руках.
Тодоренко крикнула вслід артисту, що тікав: "Філіп Бедросович, як завжди, забрав найважливіше і найпотрібніше. Я хотіла хоча б потеретися, Філіп! Потеретися!"
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Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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