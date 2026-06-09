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Кіркоров публічно плюнув у обличчя Тодоренко: що вона зробила

Олена Кюпелі
9 червня 2026, 22:50
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Тодоренко та Кіркоров влаштували бійку прямо на сцені під час публічного заходу.
Кіркоров плюнув у обличчя Тодоренку
Кіркоров плюнув у обличчя Тодоренко / Колаж Главред, фото ЕГ

Коротко:

  • Що зробив Кіркоров
  • Чому Тодоренко почала битися

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову відзначився і знову публічно.

Про це пишуть російські пропагандисти.

відео дня

За інформацією РосЗМІ, конфлікт стався під час церемонії ТЕФІ. Запродажна Регіна Тодоренко зробила відчайдушну спробу вирвати заповітну статуетку з рук скандального артиста. Ведуча буквально кидалася і брикалася, намагаючись заволодіти "Орфеєм". Кіркоров, який явно не очікував такого натиску, перейшов до радикальних заходів оборони.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко намагалася вирвати статуетку / фото: instagram.com, Регіна Тодоренко

"Заспокойся, Регіна, зараз отримаєш", — пригрозив Кіркоров, після чого просто плюнув напарниці в обличчя і втік зі сцени, міцно стискаючи приз у руках.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров, як завжди, відзначився / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Тодоренко крикнула вслід артисту, що тікав: "Філіп Бедросович, як завжди, забрав найважливіше і найпотрібніше. Я хотіла хоча б потеретися, Філіп! Потеретися!"

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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