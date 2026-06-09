Долар встановив новий абсолютний рекорд: курс валют на 10 червня

Курс долара підібрався до позначки 45 гривень.

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Курс валют на 10 червня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Наскільки подорожчав долар США

Який офіційний курс євро на 10 червня

Як змінився курс польського злотого

На середу, 10 червня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар досяг нового історичного максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Американська валюта подорожчала одразу на 33 копійки і досягла рівня 44,84 грн/дол., що стало новим історичним максимумом. Попередній рекорд було зафіксовано днем раніше, 9 червня, коли курс становив 44,51 грн/дол.

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Курс євро на 10 червня

За даними Національного банку, єдина європейська валюта також суттєво зросла. Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,90 гривні за євро, тобто гривня ослабла на 54 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,95/45,00 грн/дол., а до євро - 52,00/52,04 грн/євро.

Курс злотого на 10 червня

Польський злотий також подорожчав. На 10 червня його офіційний курс становить 12,25 гривні, що на 14 копійок більше порівняно з 9 червня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до 14 червня - прогноз експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі Главреду заявив, що перша половина червня на валютному ринку пройде без різких стрибків курсу, а гривня зберігає достатню підтримку попри воєнні та енергетичні ризики.

За його словами, основна невизначеність пов’язана із зовнішніми факторами, зокрема ситуацією на Близькому Сході, яка може впливати на ціни на нафту та пальне. Це, у свою чергу, здатне посилювати інфляційні очікування в Україні.

Банкір також зазначив, що внутрішні безпекові ризики можуть тимчасово підвищувати попит на валюту, однак такі коливання не матимуть тривалого впливу на ринок, оскільки він залишається під контролем НБУ. Лєсовий прогнозує, що в період з 8 по 14 червня курс долара перебуватиме в межах 44,2-44,7 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні у вівторок, 9 червня, продовжив зростання, тоді як євро демонструє незначне зниження. Водночас на готівковому ринку та в банках зберігається різниця в цінах купівлі та продажу.

На вівторок, 9 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар продовжив зростання та оновив максимум, тоді як євро та злотий знизилися.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE заявив, що курс долара в Україні продовжує зростати і до кінця 2026 року може сягнути 47 грн/дол. За його словами, нинішня девальвація гривні пов’язана з політикою НБУ та зростанням макроекономічних і зовнішніх ризиків.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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